Дебаты на TRT World: участники из Баку, Еревана и Вашингтона обсуждают карабахское урегулирование – ВИДЕО

В связи с 26-й годовщиной Ходжалинской трагедии передача Newsmakers на турецком телеканале TRT World была посвящена вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Первым гостем студии стал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что Азербайджан требует от Армении, в первую очередь, вывести войска с оккупированных территорий, что откроет возможность для поэтапного политического урегулирования.

«Конфликт очень сложный, состоит из нескольких элементов, среди которых возвращение беженцев, обеспечение безопасности и другие. Эскалация может наступить в любой момент. Нам нужно снять эти военные риски. Давайте изменим статус-кво, который основан на факте оккупации», - сказал Хикмет Гаджиев.

В передаче был также показан небольшой репортаж о Мехрибан Бакировой из города Ходжалы, она - одна из тех, кому посчастливилось выжить в резне 1992 года. В ту ночь она потеряла мужа и одного из сыновей и практически полностью лишилась слуха в результате избиений.

«Сегодня, спустя 26 лет с того страшного дня, мы живем мечтой о возвращении наших земель. Только тогда души погибших в той кровавой бойне смогут найти упокоение», - говорит Мехрибан.

Программа продолжилась дискуссиями о путях разрешения затянувшегося конфликта. Участниками дискуссии выступили бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, руководитель Азербайджанского института демократии и прав человека Ахмед Шахидов и глава Регионального исследовательского центра в Ереване Ричард Гирагосян.

Речь шла о том, что означает обеспечение справедливости в отношении Ходжалинской трагедии спустя 26 лет, как сторонам двигаться вперед и сфокусироваться на достижении мира, что этому мешает, какие требуются политические компромиссы от сторон конфликта.

Придерживаясь разных точек зрения практически по всем аспектам дискуссии, участники пришли к согласию в том, что затянувшийся конфликт вокруг Нагорного Карабаха не во благо ни одному из вовлеченных в него народов.

С полной версией передачи можно ознакомиться на видео:

Елена Остапенко, Э.Т.