Давид Луиз: «Бакинский Олимпийский стадион – успешная для нас арена. О Баку остались самые прекрасные впечатления»

Защитник «Челси» Давид Луиз поделился своими впечатлениями о подготовке команды к завтрашнему финалу Лиги Европы.

«Нас ждет большой финал, в котором каждый хочет одержать победу, - приводит 1news.az слова Давида Луиза, - Мы хотим, чтобы титул достался именно «Челси».

Каждая команда испытывает определенное давление перед финалом. Так как оба клуба борются за титул. Все хотят победить в финале. Мы ставили перед собой задачу – победить здесь. Мы хотим повторить победу, завоеванную в 2013 году.

Майкл Эссьен – отличный парень. Если он сейчас играет в Азербайджане, значит знает, где для него лучше. К сожалению, мы не общались с ним в преддверии финала в Баку. Но я был с командой здесь, когда мы играли против «Карабаха» в Лиге чемпионов. В Баку прекрасный стадион. У меня остались отличные воспоминания о последнем визите в Баку. Тогда мы победили со счетом 4:0. Все было на высоком уровне. Бакинский Олимпийский стадион – успешная арена для нас. О Баку остались прекрасные впечатления», - сказал он.

В свою очередь Сесар Аспиликуэта отметил, что они готовы к завтрашнему финалу.

«Мы серьезно готовимся к финалу. Были определенные трудности, которые нас разочаровывали. Но в итоге мы стали сильной командой. Поэтому сегодня мы здесь и готовы к финалу.

Мы не испытываем волнения по поводу завтрашнего матча. Мы – «Челси», и каждый сезон боремся за титулы. «Челси» уже пробился в Лигу чемпионов через чемпионат. Но сейчас мы боремся за титул в Лиге Европы. Такая задача была и в начале сезона. Завтра у нас будет возможность завоевать титул. Это очень важно для нас.

Для меня большая честь быть капитаном «Челси». Будучи ребенком, я всегда мечтал поднять кубок над головой. Сейчас я думаю только о победе. Это самое главное.

Завтра будет лондонское дерби. Мы играли с «Арсеналом» несколько раз в этом году. Но завтра будет финал Лиги Европы. Этот титул очень важен для нас. Нас ждет важная игра», - заключил он.

Теймур Максутов