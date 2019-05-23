Давид Луиз: «Азербайджан – красивая страна, и я желал поехать в Баку»

Вчера в Лондоне на базе «Челси» прошла открытая тренировка клуба в преддверии финального матча Лиги Европы в Баку.

Как сообщает 1news.az, журналисты получили возможность пообщаться с футболистами.

Одного из лидеров «Челси» Давида Луиза спросили про выбор Баку со стороны УЕФА, и наверняка, ожидали провокационного ответа в стиле официальных лиц «Арсенала», которые критиковали УЕФА.

Но бразилец довольно лестно отозвался об Азербайджане. В прошлом сезоне в рамках Лиги чемпионов «Челси» на групповой стадии играл в одной группе с «Карабахом». Матч в Баку завершился со счетом 4:0 в пользу лондонцев.

«У меня была возможность побывать в Азербайджане. Это красивая страна. И было прекрасно играть там против «Карабаха». Мы должны уважать решение провести финал в Баку.

Я здесь как футболист, а не для чего-то еще. Мы сделаем все возможное для победы, и ради этого мы боремся с самого начала турнира. Я желал поехать в Баку, и я хочу быть там сейчас», - сказал Давид Луиз.

Интересно, что вся шумиха вокруг Баку была поднята именно «Арсеналом». За все это время ни официальные лица «Челси», ни футболисты не позволяли себе неуважительного отношения по отношению к Азербайджану. И заявления Луиза еще раз подтверждают это.

Теймур Максутов