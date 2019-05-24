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Дашнаки провели митинг против Никола Пашиняна

Сегодня в 15:00 ~ 1 минута на чтение 188
Дашнаки провели митинг против Никола Пашиняна

Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) 23 мая провела митинг на площади Свободы в Ереване.

Лозунгом митинга было: «Будем развиваться, не уступая, станьте серьезнее!» - сообщают армянские СМИ.

В начале митинга с речью выступил представитель верховного органа АРФД Ишхан Сагателян. Он раскритиковал нынешние власти, призвав их правильно оценить сложившуюся ситуацию и стать серьезнее.

Представитель АРФД также подверг критике заявления властей о переходе к правосудию переходного периода. Член Бюро АРФД Армен Рустамян в своем выступлении заявил, что цель их митинга - предупредить власти страны о том, что «так продолжать нельзя».

Говоря о правительстве Пашиняна, Рустамян заявил: «Крича «вперед-вперед», идем назад к единовластному и единоличному правлению, к монархии, но на этот раз якобы по воле и требованию народа. Дошли до того, что уже от имени народа периодически можно свергать конституционный строй, обходить законы и подрывать полномочия любого государственного органа. Это - процесс, который свидетельствует о конце конституционного государства».

А.А., Э.Т.

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