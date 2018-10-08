«Дашнакцутюн» тоже «кинул» Пашиняна

Вслед за «Процветающей Арменией» и партией Гарика Царукяна «Дашнакцутюн» тоже выступил против досрочных парламентских выборов.

АРФ Дашнакцутюн в целом выступает за проведение досрочных парламентских выборов в Армении, но считает, что они должны пройти только после реформы избирательного кодекса.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил депутат парламента от АРФ «Дашнакцутюн» Спартак Сейранян.

По его словам, они проголосовали за это при утверждении программы правительства и собираются сдержать данные ранее обещания.

«Когда мы договаривались со всеми парламентскими силами, в том числе и в ходе отдельных встреч, по вопросу проведения досрочных выборов в течение одного года, тогда понимали, что и сентябрь, и октябрь, и ноябрь, и декабрь, и февраль вполне укладываются в рамки данного периода, и были бы несправедливостью, если не сказать манипуляцией, разговоры о том, что АРФ «Дашнакцутюн» желает провести досрочные парламентские выборы только в мае», - пояснил депутат.

Одновременно Сейранян напомнил, что они разъяснили, после каких именно шагов должны быть проведены выборы, в частности, речь идет о принятии нового Избирательного кодекса.

«Потому что если мы не хотим, чтобы после досрочных выборов были закрыты некоторые вопросы, и вместо них возникли новые, а пошли по пути политического и содержательного разрешения нынешней ситуации, то досрочные выборы должны пройти после реформы избирательного кодекса», - подчеркнул он.

С.А., Э.Т.