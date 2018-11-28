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«Дашнакцутюн» будет добиваться отставки Пашиняна – СМИ

Сегодня в 11:05 ~ 1 минута на чтение 385
«Дашнакцутюн» будет добиваться отставки Пашиняна – СМИ

Партия АРФ «Дашнакцутюн» намерена начать процесс вынесения вотума недоверия правительству Армении.

Как сообщает 1news.az, об этом пишет газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники.

По сведениям издания, в партии рассчитывают, что в мае-июне этого года общественное недовольство достигнет пика из-за оптимизации госаппарата, возможных сокращений в компаниях «Газпром Армения», «Электрических сетях Армении» и на заводе «Араратцемент».

Не будучи представленной в парламенте, АРФД якобы сейчас обсуждает с «Процветающей Арменией» и «Просвещенной Арменией» вариант создания кризиса с помощью одновременного отказа от мандатов со стороны этих двух фракций. Собеседник издания в партии заявил, что этот сценарий трудно реализовать, но он сейчас обсуждается.

А.С., Э.Т.

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