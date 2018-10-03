Данила Козловский: «Мечтаю посетить Баку, где у меня много друзей» - ВИДЕО

Звезда современного российского кинематографа Данила Козловский рассказал о своем желании посетить столицу Азербайджана, где в рамках прошедшей недавно Недели российского кино его фильм «Тренер» имел большой успех.

«Я рад, что фильм «Тренер» тепло приняли в Баку. Передавайте привет этому чудесному городу, который мечтаю посетить уже много лет и где у меня много друзей. Баку - прекрасный город, Азербайджан - прекрасная страна», - отмечает Д.Козловский в своем интервью сайту «Москва-Баку».

Отметим, что в тепло принятом в Баку фильме «Тренер» Д.Козловский не только сыграл главную роль, но и выступил как сценарист и продюсер.

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Ф.В, Г.Р.