ЦСКА победил «Реал», «Бавария» сыграла вничью с «Аяксом» и другие матчи – ФОТО – ВИДЕО

Московский ЦСКА минимально обыграл мадридский «Реал» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча команд состоялась на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу российского клуба.

Автором единственного гола матча стал полузащитник московской команды Никола Влашич, забивший на второй минуте встречи. В концовке матча красную карточку получил голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев за неспортивное поведение.

ЦСКА набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу группы G. «Реал» (3) располагается на второй строчке. Соперниками команд по группе G являются «Рома» и «Виктория Пльзень».

В прошлом туре московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с чешским клубом «Виктория Пльзень» (2:2), а «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» разгромил римскую команду (3:0).

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Завершились два матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Е. «Бавария» на своём поле сыграла вничью с «Аяксом», АЕК дома уступил «Бенфике».

«Бавария» быстро открыла счет, отличился Матс Хуммельс. Но через некоторое время Нуссаир Мазрауи восстановил равновесие. Больше голов в матче забито не было.

Матч в Греции сложился гораздо более драматично. В начале встречи нападающий «Бенфики» Харис Сеферович открыл счёт, а вскоре Алекс Гримальдо удвоил преимущество португальцев. Но в концовке первого тайма за две жёлтые карточки был удален защитник «Бенфики» Рубен Диаш. В начале второго тайма Виктор Клонаридис сначала сократил разрыв в счёте, а затем он же восстановил равновесие. Впрочем, «Бенфике» удалось одержать победу, благодаря голу Альфа Семеду.

После второго тура «Аякс» и «Бавария» делят первое-второе места в группе, набрав по четыре очка. «Бенфика» с тремя очками находится на третьей позиции. АЕК, проигравший оба стартовых матча, замыкает таблицу.

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В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» принимала чешский клуб «Виктория Пльзень». встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Голами в составе римской команды отметились Дженгиз Ундер, Джастин Клюйверт и Эдин Джеко, забивший в ворота соперника три мяча.

«Рома» набрала три очка и заняла третье место в турнирной таблице группы G. «Виктория Пльзень» (1) — последнее, четвёртое. В первом туре группового этапа турнира римский клуб проиграл мадридскому «Реалу» со счётом 0:3, а «Виктория Пльзень» на своём стадионе вничью сыграла с московским ЦСКА (2:2).

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В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал «Валенсию». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 0:0.

Соперниками «Манчестер Юнайтед» и «Валенсии» в группе H являются туринский «Ювентус» и «Янг Бойз». Английский клуб набрал четыре очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице группы H, а «Валенсия» (1) занимает третье место.

Источник: Чемпионат