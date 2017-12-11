ЦСИ об интервью сепаратистов иранским СМИ: Доверие - основное условие для добрососедства!

После избрания Хасана Роухани президентом Исламской Республики Иран в июне 2013 года наблюдаемая в прошедших неровный путь азербайджано-иранских отношениях напряженность спала, в связях стала проявляться тенденция к конструктивному сотрудничеству.

Как отмечали иранские политические эксперты, в особенности, официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Тегеран в апреле 2014 года растопил лед в двусторонних отношениях, открыл новую страницу во взаимных связях.

В последние четыре года азербайджано-иранские отношения переживают этап самого стремительного развития за всю свою историю, политические, экономические, культурные и гуманитарные связи расширяются во всех направлениях. Налицо воля глав обоих государств к углублению взаимовыгодного сотрудничества, укреплению добрососедских отношений. Сейчас Иран и Азербайджан успешно сотрудничают не только в двусторонней плоскости, но и в проектах регионального и глобального значения.

Это, безусловно, беспокоит Армению, которая в результате своей оккупационной политики осталась в стороне от всех проводимых в регионе крупных проектов. Как проявление этого беспокойства армянское руководство в последнее время, с одной стороны, прилагает усилия по интенсификации связей с Ираном, выдвигает внешне привлекательные, но невозможные для реализации идеи, а с другой стороны, пытается использовать различные средства, чтобы навредить азербайджано-иранским отношениям. К сожалению, в самом Иране также есть круги, которых раздражает развитие равноправного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, и в этом они волей-неволей превращаются в исполнителей интересов Армении, предпринимают определенные шаги, которые бросают тень на добрые отношения между двумя странами.

Естественно, официальные отношения между Ираном и Арменией – тема для другого разговора, хотя и тут имеются вопросы. В любом случае, вопросы, которые обсуждаются при взаимных визитах официальных лиц двух стран, показывают, что эти отношения вовсе не формальные соседские отношения, как это утверждается. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть программу официальных визитов в Тегеран министра обороны Армении Вигена Саркисяна и премьер-министра Карена Карапетяна в январе-феврале и октябре текущего года.

Однако, как уже было отмечено, в попытках расширить связи с Ираном армянская сторона старается расширить только двусторонние отношения и проводит коварную антиазербайджанскую политику. Армянское руководство, прекрасно понимающее, что официальных каналов для этого недостаточно, использует «народную дипломатию», неправительственные организации, медийные средства, возможности проживающих в Иране армян, а определенные круги в Иране, к сожалению, создают для этого условия. Не вдаваясь в подробности, хотели бы остановиться на нескольких фактах, имеющих отношение к последнему времени.

15 ноября в Тегеране в конференц-зале принадлежащего иранским армянам спортивно-культурного комплекса «Арарат» состоялся семинар на тему «Новые изменения и геополитические перспективы региона». Организаторами мероприятия стали принадлежащий иранским армянам Институт переводов и исследований «Гур» и Иранская ассоциация международных исследований. Однако по какой-то причине на данном семинаре наряду с местными экспертами с докладами выступили не представители иранских армян, а приехавшие из Армении политологи (декан факультета Международных отношений Ереванского государственного университета Вахрам Петросян, преподаватель факультета Востоковедения Ереванского государственного университета Армен Исраелян, профессор Ереванского государственного университета Степан Григорян и др.). Одна из тем панелей семинара -«Геополитический баланс и проблема безопасности: влияние географии на стратегию», дала им возможность высказывать антиазербайджанские идеи. К тому же один из них (Армен Исраелян), пользуясь возможностью, дал интервью официальному агентству İRNA. Таким образом, Иранская ассоциация международных исследований, одним из учредителей которой является министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, создала своего рода платформу для проведения армянскими учеными антиазербайджанской пропаганды. Еще одним привлекающим внимание моментом является то, что пространный отчет о семинаре был издан в газете «Закон», которая, как утверждается, относится в Иране к реформистскому крылу. Интернет-страницы иранских армян распространили этот отчет со ссылкой на эту газету.

Кроме того, в последние месяцы в Иране были изданы две книги армянских авторов в связи с Нагорным Карабахом (напомним, что в Иране без разрешения министерства культуры и исламской ориентации издание книг невозможно). Одна из них - книга проживающего в Иране армянского автора Исаака Унанесяна «Арцахский (Карабахский) вопрос», вторая – перевод на фарси написанной армянскими исследователями Александром Манасяном и Аленом Гевондяном и изданной в 2010 году в Ереване книги под названием «Нагорный Карабах. Как это было...» Эти книги полностью антиазербайджанского и антитюркского содержания были широко разрекламированы на сайте «Azəriha», ведущей продолжительную пропаганду против Азербайджана.

8 октября в относящемся к Тегеранскому университету Институте Кавказских исследований была проведена презентация первой книги. На этой церемонии с участием депутата иранского парламента Карена Ханларяна такие профессоры Тегеранского университета, как Али Алибабаи и Кава Баят заявили о принадлежности Карабаха Армении, повторили армянскую ложь о Ходжалинской трагедии.

Словно в качестве кульминации всех этих процессов 2 декабря в авторитетной иранской газете «Восток» было опубликовано интервью с «министром иностранных дел» т.н. «Нагорно-Карабахской Республики» Масисом Маиляном. Во вступлении к интервью сепаратистская структура была представлена как «геополитическая реальность», было сообщено, что она имеет 138-километровую общую границу с Ираном. Масис Маилян, воспользовавшись шансом, повторил в интервью территориальные притязании Армении к Азербайджану, обвинил Азербайджан в нанесении вреда мирному процессу. Публикацией этого интервью газета «Восток» настолько, как говорится, перегнула палку, что даже не симпатизирующие Азербайджану медийные органы страны распространили статьи и интервью с протестом.

Этим не иссякают факты тиражирования некоторыми СМИ Ирана армянской лжи. Примерно неделю назад вышеуказанная газета «Закон» издала просторный отчет на тему «Армения и состояние иранских мечетей (?!) в Нагорном Карабахе». Этот отчет, естественно, был издан на портале «Azəriha», а его краткий перевод на азербайджанский язык – на сайте «Badkubeh». В отчете сообщается, что «Пропаганда Азербайджана о разрушении мечетей» на оккупированных территориях не отражает действительности, утверждается, что «правительство Нагорного Карабаха ничем не навредили мечетям в Шуше и Агдаме, наоборот, выделили крупную сумму на их ремонт». Также заявляется, что «с юридической точки зрения, иранские мечети в Агдаме и Шуше имеют крайне незначительную связь с Азербайджанской Республикой; эти мечети память об иранцах на Кавказе, особенно в Шуше».

Как видно, авторы отчета находятся под полным влиянием армянской лжи, в то же время, преподнося мечети в Карабахе в качестве «иранских», они пытаются оправдать участие в их ремонте структуры из «частного сектора» Ирана. Однако в любом случае возникают некоторые вопросы. Во-первых, мечети для мусульман, там этническая принадлежность не имеет значения, разве не смехотворно так преподносить мечеть? Во-вторых, разве лица, указанные в отчете как инициаторы строительства мечетей Панах хан, Ибрагим хан, его дочь Говхар ага не были азербайджанцами? Наконец разве в годы строительства Агдамской мечети в 1868-1870 годы (эта дата приведена в отчете) та территория была в составе Ирана? Авторы отчета, разумеется, не подумали над ответами на эти вопросы.

Известно, что в последние годы стремительно развиваются и туристические отношения между Азербайджаном и Ираном. Сообщается, что среди иностранных граждан, получающих визу по системе «Asan-viza», первое место занимают иранцы. Этот процесс, несомненно, всерьез беспокоит оккупационный режим, и он прибегает ко всем средствам для привлечения на оккупированные территории иранских туристов, в том числе старается воспользоваться иранскими СМИ. К сожалению, некоторые медийные органы (например, сайт «Pul-News»), превращаясь в служителя этой политики, издают «Путеводитель путешествия в Карабах». В том путеводителе территория Карабаха преподносится как «граничащий с Ираном независимый регион», преподносит гражданам Ирана туристический визит в данный регион через Армению как безопасный, лишенный юридических проблем.

Конечно, можно привести больше подобных примеров. Однако несомненно только то, что связи с Арменией, подход к нагорно-карабахскому вопросу является важным фактором влияния на азербайджано-иранские отношения, и иранская сторона должна принимать это в расчет. Иранская сторона очень любит говорить о влиянии «третьей страны» на связи и хоть прикрыто, но намекает при этом на Израиль. Но не стоит забывать, что Армения - тоже «третья страна» и то, что Иран играет для нее роль «отдушины», было признано как минимум двумя «президентами» сепаратистского режима.

Иранские медиа не устают писать об азербайджано-израильских отношениях. Например, интервью портала «Магриб-ньюс» на эту тему с двумя так называемыми экспертами уже десять дней «кочует» с сайта на сайт. Однако иранские медиа предпочитают умалчивать о растущих связях Армении с данной страной. Называющая Израиль «оккупационным режимом» иранская сторона должна называть своим именем и режим, оккупировавший Карабах, который высший религиозный лидер Ирана, аятолла Хаменеи называл «мусульманской землей». Чего пытаются добиться некоторые официальные лица Ирана, стараясь превратить в основную площадку сотрудничества населенный этническими азербайджанцами остан Восточный Азербайджан и планируя открыть «Армянский музей» в имеющем особую ценность для всех азербайджанцев городе Тебриз? Учитывают ли они при этом мнение и позицию своих земляков? Осознают ли, что это не может не отразиться на отношениях с Азербайджанской Республикой?!

Разумеется, эти и другие подобные факты не соответствуют духу нынешних общих отношений Азербайджана с Исламской Республикой Иран, наносит урон доверию во взаимосвязях. Доверие же – главное условие для добрососедства! Государство и народ Азербайджанской Республики своими поступками и действиями доказали, что являются достойным доверия и надежным соседом. В том числе, когда Иран был под жесткими международными санкциями. Неслучайно в период первого официального визита в Баку президент Ирана Хасан Рухани сказал: «В период санкций соседи не оставили нас одних. В период санкций мы получили урок, что приоритет – отношения с соседями». Высказывание такого заявления именно в Азербайджане наглядно показывает, о каком именно соседе речь идет в первую очередь!

Центр стратегических исследований при Президенте Азербайджанской Республики