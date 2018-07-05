ConocoPhillips (BTC) Ltd закрывает офис в Баку

Американская компания ConocoPhillips (BTC) Ltd закрывает представительство в Азербайджане после завершения всех процедурных вопросов, связанных с выходом компании из состава акционеров нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

Как следует из объявления, размещенного в ведомственной газете Минналогов «Vergilər», в течение двух месяцев кредиторы могут обратиться в офис компании по адресу: город Баку, Сабаильский район, ул.Низами, 96.

Напомним, что эта американская компания имела долю в 2,5% в компании BTC Co, занимающейся эксплуатацией нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

В третьем квартале 2015 года состоялась сделка о переуступке этого долевого участия от ConocoPhillips компании CIECO (британская «дочка» японской Itochu).

А в четвертом квартале 2017 года CIECO продала эту долю американской компании ExxonMobil.

Таким образом, в настоящее время акционерами нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан являются: BP (30.1%); SOCAR (25.00%); Chevron (8.90%); Statoil (8.71%); TPAO (6.53%); ENI (5.00%); Total (5.00%), Itochu (3.40%); INPEX (2.50%), ExxonMobil (2.5%) и ONGC (2.36%).

Протяженность нефтепровода БТД (BTC) составляет 1768 км, из них в Азербайджане – 443 км, в Грузии – 248 км, а в Турции – 1077 км. Пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти в сутки.

Лада Евграшина, Г.Р.