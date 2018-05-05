Проходит церемония прощания с народным артистом Фуадом Поладовым - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Проходит церемония прощания с народным артистом Фуадом Поладовым.

В церемонии прощания, которая продлится до 14:00, участвуют деятели театра и кино, представители общественности.

Отметим, что сегодня Ф.Поладов будет похоронен на кладбище «Гурт гапысы».

Рустам Азимов

Фото: АПА

10:14

Cкончался известный актер театра и кино, народный артист Азербайджана Фуад Поладов.

Об этом 1news.az сообщили в Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна.

Церемония прощания с Ф. Поладовым состоится сегодня в его доме по адресу проспект Бабека 10.

Cогласно завещанию он будет похоронен на кладбище "Гурд гапысы" в Ясамальском районе.

Фуад Поладов родился в Баку 24 мая 1948 года. Окончил среднюю школу № 132. В 1966 году впервые снялся в фильме "Следствие продолжается" в роли Салима. В 1967-1972 гг окончил актерский факультет Азербайджанского Государственного института искусств. По приглашению педагога Тофика Кязымова будучи студентом Ф.Поладов на сцене Академического национального драматического театра играл роль Савалана в постановке пьесы Ильяса Эфендиева "Уничтоженные дневники". После премьеры спектакля 29 ноября 1969 года Ф.Поладов был включен в актерскую труппу театра. Двадцать лет проработал в этом коллективе. 20 марта 1987 года ему присвоено звание народного артиста Азербайджанской ССР. Фуад Поладов снимался в 43 фильмах, сыграл десятки ролей в Академическом национальном драматическом театре и на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

Рустам Азимов

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