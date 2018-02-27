ЦИК зарегистрировал кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах

Во вторник, 27 февраля, проходит заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщает 1news.az, на заседании под председательством главы ЦИК Мазахира Панахова была зарегистрирована кандидатура выдвинутого партией «Ени Азербайджан» Ильхама Алиева на президентских выборах, назначенных на 11 апреля.

На заседании было указано, что для регистрации кандидатуры Ильхама Алиева было представлено 45 тысяч подписей.

Ввиду того, что в соответствии с Избирательным кодексом требуется собрать 42 тысячи подписей, после того, как были проверены 42 тысячи подписей, которые были признаны действительными, проверка была приостановлена.

Таким образом, Ильхам Алиев стал первым кандидатом, зарегистрированным ЦИК.

Напомним, что 5 февраля Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении в Азербайджане президентских выборов.

Центральной избирательной комиссии было поручено обеспечить назначение президентских выборов в Азербайджанской Республике на 11 апреля 2018 года, а также обеспечить проведение выборов в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики.

В календаре норм рабочего времени и производства на 2018 год, утвержденном решением Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана от 20 декабря 2017 года, говорится, что, согласно статье 8.2 Избирательного кодекса, день голосования на территории проведения выборов (референдума) не считается рабочим днем.

Эльшан Рустамов, Г.Р.