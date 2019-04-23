ЦИК Украины объявил о победе Зеленского на президентских выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский победил во второму туре выборов с 73,22% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей - соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 100% электронных протоколов.

Этот результат можно назвать прецедентом в истории Украины: еще ни один президент не получал такой кредит доверия со стороны своих граждан.

РИА Новости