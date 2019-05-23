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ЦИК Турции обнародовал окончательные итоги выборов

Сегодня в 10:07 ~ 1 минута на чтение 39
ЦИК Турции обнародовал окончательные итоги выборов

Центральная избирательная комиссия Турции обнародовала окончательные итоги муниципальных выборов.

Как сообщает Anadolu, на выборах глав муниципалитетов правящая Партия справедливости и развития (ПСР) набрала 54,76 %, Республиканская народная партия (РНП) 17,71 %, Партия националистического движения (ПНД) 17,20 %, Демократическая партия народов (ДПН) 4,21 %, «Хорошая партия» 1,77%, «Партия счастья» 1,55 % голосов избирателей.

Кроме того, Высший избирательный орган Турции подтвердил решение перевыборах мэра Стамбула, которые назначены 23 июня.

ЦИК Турции ранее одобрил обращение правящей Партии справедливости и развития по вопросу проведения повторного голосования по провинции Стамбул [на муниципальных выборах 31 марта]. 

ЦИК обосновал свое решение тем, что, несмотря на требование законодательства, 225 глав и 3500 сотрудников избирательных участков в Стамбуле не являлись государственными служащими. Повторные выборы по Стамбулу намечены на 23 июня.

Муниципальные выборы прошли в Турции 31 марта 2019 года. 

Ф.Багирова

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