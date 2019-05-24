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«Чувствуем себя комфортно и безопасно». Армяне выступают на чемпионате Европы по аэробике в Баку – ВИДЕО

Сегодня в 14:52 ~ 1 минута на чтение 306
«Чувствуем себя комфортно и безопасно». Армяне выступают на чемпионате Европы по аэробике в Баку – ВИДЕО

Сегодня в Баку стартовал чемпионат Европы по аэробике.

Как сообщает 1news.az, на чемпионате Европы принимают участие порядка 400 спортсменов из 22 стран мира.

Интересно, что в составе сборной России в Баку прибыли и спортсмены армянской национальности. Речь идет о брате и сестре Гарсеване и Духике Джаназяне.

В беседе с телеканалом ITV они заявили, что чувствуют себя в Баку безопасно и комфортно.

«Чувствуем себя хорошо. Ни какого давления не испытываем. Баку – очень красивый город. Здесь очень тепло», - говорит Гарсеван Джаназян.

Его поддерживает и сестра: «Организация чемпионата Европы на самом высоком уровне. Это касается и уровня безопасности. Здесь есть все условия для тренировок и соревнований. Мне тоже очень понравился Баку. Особенно впечатляет контраст современности и истории. Заходишь в Старый город и будто бы погружаешься в другой век.

Спорт – это спорт, и он должен быть вне политики», - говорит Духик Джаназян.  

Наверное, об этом не прочитают представители и фанаты лондонского «Арсенала», а британские СМИ не будут заинтересованы донести это до аудитории. Представлять Генриха Мхитаряна жертвой куда легче. А сам армянский футболист умело использовал этот вопрос в интересах своей родины, которая мировым сообществом давно признана страной-агрессором.

Азербайджан же в очередной раз доказал на деле, что спорт всегда был вне политики.

Теймур Максутов

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