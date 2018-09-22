Чувственная Айгюн Кязимова в объективе известного грузинского fashion фотографа – ФОТО – ВИДЕО

Народная артистка Айгюн Кязимова представила в социальной сети Instagram кадры из новой фотосъемки и рассказала о ближайших творческих планах.

Нижеприведенные кадры сняты известным грузинским fashion фотографом Леваном Лекочкония, сотрудничающим с топовыми артистами Грузии, а над стильным образом азербайджанской дивы работал грузинский дизайнер Бессарион Размадзе. «Чувствуй и понимай меня», - пишет А.Кязимова в комментарии к нижеприведенным снимкам, вызвавшим положительный резонанс среди поклонников звезды.

Отметим, что именно Леван Лекочкония и Бессарион Размадзе являются авторами стильных кадров и образа, созданных для нового альбома Айгюн Кязимовой «Duy», заглавный трек которого является совместным проектом со всемирно известным французским музыкантом DJ Vendetta.

Официальная презентация альбома «Duy» пройдет 1 декабря в Elektra Hall в формате клубного концерта, специальным гостем которого станет DJ Vendetta, при его участии и прозвучат треки из нового альбома народной артистки.

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Ф.В, Г.Р.