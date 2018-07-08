Чудесное спасение: Мужчина поймал упавшую с девятого этажа собаку – ВИДЕО

Житель бразильского города Рибейран-Прету стал настоящим героем после того, как сделал практически невозможное.

Мужчина поймал собаку, которая упала с высоты 30 метров, сорвавшись с балкона девятого этажа. Камера наблюдения у подъезда жилой многоэтажки засняла момент, когда животное попадает прямо в руки своего спасителя, сообщает The Sun.

На кадрах видно, как Жоао Аугусто поудобнее встает у припаркованного автомобиля и уже в следующее секунду ловит маленькую собаку по кличке Мэй. Мужчине удается смягчить ее падение, после чего он сам падает на асфальт. К счастью, животное не получило серьёзных травм.

«Когда я услышал лай, раздающийся сверху, то попросил, чтобы мне дали простыню или полотенце. Но уже не было времени. Я знал, что не смогу ее поймать, но смогу смягчить падение. Затем я упал на асфальт и лежал там пару минут, но это было от облегчения», - отметил Жоао Аугусто.

Консьерж пытался помочь Жоао и войти в квартиру, с балкона которой было видно собаку. Однако в доме никого не было. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, а владельцы собаки установили на балконе защитную сетку.

Life.ru