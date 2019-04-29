Чтобы облегчить состояние Амелии, врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких

Мы неоднократно писали о маленькой Амелии, которая страдает острым лейкозом.

После того, как анонимный спонсор пожертвовал на ее лечение всю необходимую сумму, родители Амелии просят неравнодушных людей только об одном – продолжать за нее молиться.

Девочка стойко переносит все удары судьбы, привыкнув проводить свои дни в больнице и начав разбираться во всех медицинских процедурах и лекарственных препаратах, что совсем не свойственно ее возрасту. Своим положительным настроем и верой в победу над болезнью она влюбила в себя огромное количество людей, которые следят за последними новостями о ее здоровье в созданной специально для помощи Амелии группе на Фейсбук.

Сегодня одна из участниц группы написала следующее:

«Добрый день всем! В связи с тем, что Медина (мама Амелии) не имеет сейчас физической и моральной возможности написать подробный пост о состоянии дочери, я вкратце напишу о ситуации и внесу ясность по некоторым вопросам!

Самое важное - Амелия НЕ находится в состоянии комы. Убедительная просьба, не публикуйте информацию, точностью которой не владеете! Ребёнок находится под седацией, проще говоря, в состоянии глубокого медикаментозного сна! Она будет находиться в таком состоянии всё то время, пока будет подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Эта экстренная мера направлена на то, чтобы облегчить состояние ребёнка, чтобы не ощущался дискомфорт, связанный с нахождением различных трубок в её организме, чтобы ребёнок не нервничал, находился в покое и набирался сил! Эта мера направлена исключительно на пользу и улучшение состояния Амелии!

По поводу общего самочувствия: на сегодняшний день врачи говорят о том, что состояние Амелички тяжёлое, но СТАБИЛЬНОЕ, что очень важно! Ей продолжают вливать по мере необходимости все нужные продукты крови, лекарства. Продолжают контролировать все показатели анализов крови, рентгенов и прочих необходимых процедур и исследований! Она круглосуточно находится под пристальным наблюдением целой команды врачей. Что-либо конкретное сказать сейчас очень сложно, некоторые вопросы остаются неясными даже для врачей, не говоря уже о всех нас.

Каждый участник группы искренне переживает за нашу девочку и это бесценно! Огромное спасибо каждому, кто волнуется и интересуется. Кто засыпает и просыпается с мыслями и молитвами о Амелии, но очень прошу всех вас набраться терпения и подождать!

Как только появится какая-то конкретика, какие-то видимые улучшения, то Медина незамедлительно поставит в известность всех переживающих. Давайте войдём в положение родителей, которым сейчас очень нелегко! И будем только лишь подбадривать их, давать силы своими ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО положительными пожеланиями и комментариями! Родители читают всех вас, благодарят за участие, сопереживания и ваши молитвы! Надо чуть-чуть подождать», - написала участница группы.

Лейла Мамедова

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