Что ожидает учащихся средних школ в новом учебном году?

В новом учебном году первые уроки в школах будут посвящены темам: в начальных классах - «Моя Родина – Азербайджан», в V-IX классах - «Государственные атрибуты – символ нашей независимости», в X-XI классах - «Азербайджанская Демократическая Республика – знаменосец нашей государственности».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобразования, согласно приказу «О приоритетах 2018-2019 учебного года в области общего образования» учебным заведениям поручено провести необходимую организационную работу с тем, чтобы первые уроки по соответствующим темам были эффективными и запоминающимися.

В этих уроках должны принять участие представители соответствующих организаций, ветераны войны и труда, бывшие выпускники школ.

Кроме того, каждая неделя во всех общеобразовательных учебных заведениях для педагогического состава и учеников будет начинаться с исполнения государственного гимна Азербайджана.

Эльшан Рустамов, Г.Р.