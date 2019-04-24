Члены Наблюдательного совета «Сабаха» обсудили положение дел в клубе

Вчера состоялось заседание Наблюдательного совета футбольного клуба «Сабах».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт клуба, в нем приняли участие глава НС Фирудин Гурбанов, члены совета Руфат Халилов, Игорь Пономарев, Рахман Гаджиев и Ягуб Гусейнов, а также президент клуба Магсуд Адыгезалов.

В начале мероприятия Магсуд Адыгезалов рассказал о выступлении основной команды в нынешнем сезоне, трансферной политике клуба, связях с общественностью, академии, результатах команд младших возрастов, выступающих в соревнованиях под эгидой АФФА и будущих целях. После члены НС высказали свое мнение относительно результатов команды.

Глава НС Фирудин Гурбанов вспомнил, как наблюдал за первой игрой «Сабаха» в текущем сезоне со стадиона. «Я был на первой игре «Сабаха», в которой мы победили 1:0. После матча зашел в раздевалку и поблагодарил футболистов. Сказал им, что эта их победа вселяет надежду. Мы проводим первый сезон в премьер-лиге. Учитывая это, нынешняя позиция и результаты команды очень хорошие. Помимо этого, организационные вопросы в клубе поставлены на высоком уровне. Радует, что клуб за короткий срок показывает такие результаты», - заявил Гурбанов.

Члены НС также отметили, что результаты команды можно считать удовлетворительными.

В конце собрания президент клуба выразил пожелание, чтобы подобные встречи проходили чаще.

Теймур Максутов