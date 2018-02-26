Члены Европарламента выступили с заявлением в связи с Ходжалинским геноцидом

Члены новосозданного в Европарламенте Клуба друзей Азербайджана выступили с заявлением в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как передает 1news.az, в пресс-службе Милли Меджлиса АЗЕРТАДЖ сообщили, что инициатива принятия данного заявления принадлежит депутату от Латвии, члену комитета внешних связей Европарламента и сопредседателю Клуба друзей Азербайджана Андрею Мамикинсу. Данное заявление является первым документом, принятым в Европарламенте по Ходжалинской резне.

В документе говорится, что в ночь с 25-го на 26 февраля 1992 года азербайджанский народ столкнулся с бесчеловечным преступлением, совершенным в Ходжалы, в результате которого были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 пожилых, 487 человек стали инвалидами, 1275 мирных жителей взяты в плен.

Авторы документа выразили соболезнования близким погибших в той бойне, подчеркнули, что для недопущения подобных преступлений против человечности в будущем важно помнить об этих событиях.

Комментируя данное заявление, сопредседатель комитета по парламентскому сотрудничеству ЕС-Азербайджан Джаваншир Фейзиев назвал этот документ важным шагом в деле дачи международными организациями должной оценки геноциду, учиненному армянами в Ходжалы: «Европарламент регулярно выражает свое мнение по событиям, произошедшим в Европе и в мире в целом, и внимание к Ходжалинскому геноциду со стороны 22 членов такой структуры, дача политической оценки совершенному преступлению, почтение памяти жертв этого преступления - важное событие. В настоящее время в Европарламенте 28 стран представлены 8-ю политическими группами. То, что подписавшие это заявление представляют 13 из 28 стран и 6 из 8 политических групп, - значимый показатель».

Другой член комитета по парламентскому сотрудничеству ЕС-Азербайджан Азер Керимли заявил, что данное заявление является результатом интенсивной и целенаправленной работы, проводимой в течение года с членами Европарламента, это – очередной успех азербайджанской парламентской дипломатии. По его словам, этот документ в будущем послужит основой для других, еще более важных, документов, которые будут приниматься в Европарламенте.

«В настоящее время в мире растут роль и значимость парламентской дипломатии. Думаю, эта целенаправленная работа в скором времени принесет еще большие плоды и более серьезные результаты», - подчеркнул он.

Ялчин Алиев, Э.Т.