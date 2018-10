Член команды Конора, которого после боя хотел наказать Хабиб, оказался армянином – ФОТО

События, произошедшие после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора, шокировали всю спортивную общественность.

Как известно, сразу после завершения боя Нурмагомедов перелез через октагон и напал на друга и спарринг-партнера Конора Диллона Дэниса. В этот момент в клетку вошел секундант Хабиба и боец UFC Зубайра Тухугов и начал драться с МакГрегором. В итоге, начала массовая драка с участием штабов двух спортсменов.

Данный инцидент будет рассмотрен Спортивной комиссией штата Невада. Хабиб Нурмагомедов может быть лишен титула и дисквалифицирован. Об этом вчера заявил глава UFC Дейн Уайт.

Сам боец после боя на пресс-конференции принес свои изменения Спортивной комиссии, но свою вину в произошедшем не признал, отметив, что Конор и его команда оскорбила его религию, семью и отца.

Провокации и оскорбления – это то, что сопровождало весь этот бой, но почему Хабиба так разозлил именно Диллон Денис?

Диллон Денис – американский боец армянского и гондурасского происхождения. Берет пример с Конора МакГрегора, пытаясь вести себя в социальных сетях как ирландец. За что его называют выскочкой, который прячется за МакГрегором.

Денис вошел в команду Конора в 2016 году – между поражением от Нэйта Диаса и победой в реванше. Обладатель черного пояса по джиу-джитсу. Он подписал контракт с промоушеном Bellator, где провел лишь один бой, одержав победу.

В начале 2017 года Дэнис рассказал о еще юношеской неприязни к Хабибу. «У меня с Хабибом были споры, когда я был младше. Он иногда приехал в Джерси, где я тренировался. Его менеджер Майк Константино был тренером моего зала. Хабиб часто носил глупую футболку с надписью «If Sambo was easy it would be called Jiu Jitsu» или как-то так («Если бы самбо было простым, оно бы называлось джиу-джитсу»). Я сказал: окей, давайте проверим. Давайте мы поборемся и посмотрим, как же просто все в джиу-джитсу. Но этого не случилось – не знаю почему. Не знаю, сказали ему или нет про тот бой».

Во-вторых, Дэнис очень много говорил перед боем Хабиба и Конора. Во влоге UFC, опубликованном 3 октября, Диллон сказал: «Я уверен, что в целом у меня такой же стиль, как у Хабиба, но у меня намного больше удушающих и болевых приемов в арсенале. Я не менее напорист в борьбе и чуть крупнее, так что для Конора я каждый день выступал в качестве улучшенной версии Хабиба. На сто процентов уверен, что он готов».

Президент UFC Дэйна Уайт сказал, что видел, как «один из бойцов Конора вызывает Хабиба – и Хабиб принял вызов». Известный комментатор Джо Роган добавил: «Диллон активно оскорблял Хабиба. Он что-то кричал ему, провоцировал, а потом Хабиб перепрыгнул через клетку и атаковал его. Я не мог поверить своим глазам. Сначала я думал, что Хабиб просто запрыгнет на клетку и будет кричать: «Fuck you».

Напомним, что сам бой завершился победой Хабиба в четвертом раунде, когда он заставил Конора сдаться.

