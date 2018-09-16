Число жертв тайфуна на Филиппинах увеличилось до 32 человек

Число погибших в результате тайфуна «Мангхут» на Филиппинах увеличилось до 32 человек, 29 числятся пропавшими без вести, более 40 шахтеров оказались заблокированными в результате схода оползня, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на местные власти.

«Частный барак, в котором находились 40-50 человек, оказался погребен под землей из-за схода оползня. Мы опасаемся, что они могли погибнуть», — заявил мэр оказавшегося во власти тайфуна филиппинского города Итогон Викторио Палангдан. Как отметил представитель местной полиции Линдон Менсио, спасатели достали из-под завалов тела четырех погибших, поисковая операция продолжается.

Как отмечает телеканал, большинство жителей района, в котором произошел сход оползня, — шахтеры. По словам мэра, здание, оказавшееся под завалами, также использовали горняки.

Мощный тайфун «Мангхут» достиг северо-восточного побережья Филиппин в пятницу вечером. Филиппинское управление атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA) сообщило, что порывы ветра на некоторых островах архипелага достигают 170 км в час, а высота волн на севере Лусон может достигать шесть метров высоты.

Кроме того, ожидаются сильные осадки, выпущено предупреждение об опасности затопления. По данным властей, тайфун затронул более 250 тысяч человек, проживающих в регионе, около половины из них направлены в центры по эвакуации.

РИА Новости