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Число погибших в столкновениях в Триполи выросло до 115 человек

Сегодня в 00:30 ~ 1 минута на чтение 288
Число погибших в столкновениях в Триполи выросло до 115 человек

Число погибших в результате столкновений в ливийском Триполи увеличилось до 115 человек, 560 получили ранения, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на заявление военного госпиталя при управлении по делам раненых в Триполи.

"Военный госпиталь при управлении по делам раненых в Триполи объявил, что всего в столкновениях, которые вспыхнули Триполи 26 августа, погибли 115 человек, 560 получили ранения", — пишет портал. По его данным, среди пострадавших 383 человека с ранениями тяжелой и средней тяжести, 177 с незначительными ранениями.

РИА Новости

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