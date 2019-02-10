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Число погибших при обрушении дома в Стамбуле достигло 21

10 Февраля, 2019 в 14:00 ~ 1 минута на чтение 639
Число погибших при обрушении дома в Стамбуле достигло 21
Число погибших при обрушении восьмиэтажного здания в Стамбуле увеличилось до 21, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
 
Ранее сообщалось о 18 погибших и 14 раненых из-за обрушения здания в стамбульском районе Картал в среду. Спасатели продолжают разбирать завалы.
 
"Число погибших к настоящему моменту достигло 21, из-под завалов извлечено 14 раненых. По предварительной информации, всего в рухнувшем доме находилось 35 человек, которые уже обнаружены живыми или мертвыми, тем не менее поисково-спасательная операция будет продолжена", - сказал Сойлу журналистам.
Ранее губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в спасательной операции участвуют около 500 сотрудников различных ведомств, прокуратура начала расследование в связи с ЧП. В качестве возможной причины обрушения рассматривается незаконная надстройка верхних этажей дома. По словам министра окружающей среды и градостроительства Турции Мурата Курума, в бетоне, который использовался при строительстве дома, было обнаружено большое количество морского песка.
 
РИА Новости
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