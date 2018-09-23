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Число погибших при крушении парома в Танзании возросло до 225 человек

Сегодня в 16:38 ~ 1 минута на чтение 293
Число погибших при крушении парома в Танзании возросло до 225 человек

Число жертв крушения пассажирского парома на озере Виктория в Танзании увеличилось до 225 человек, пишет местная газета Citizen со ссылкой на комиссара полиции города Мванза Джона Монгелла.

Ранее сообщалось о 209 погибших.

Как пишет газета, в субботу вечером были обнаружены тела еще девяти погибших, еще семеро были найдены в воскресенье утром.

Ранее издание сообщило, что причиной крушения стал слишком резкий поворот рулевого при управлении, из-за чего оно перевернулось. По данным издания, выжившие пассажиры парома заявили, что рулевой говорил по мобильному телефону и стал заходить к причалу с неправильной стороны.

РИА Новости

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