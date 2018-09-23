Число погибших при крушении парома в Танзании возросло до 225 человек

Число жертв крушения пассажирского парома на озере Виктория в Танзании увеличилось до 225 человек, пишет местная газета Citizen со ссылкой на комиссара полиции города Мванза Джона Монгелла.
Ранее сообщалось о 209 погибших.
Как пишет газета, в субботу вечером были обнаружены тела еще девяти погибших, еще семеро были найдены в воскресенье утром.
Ранее издание сообщило, что причиной крушения стал слишком резкий поворот рулевого при управлении, из-за чего оно перевернулось. По данным издания, выжившие пассажиры парома заявили, что рулевой говорил по мобильному телефону и стал заходить к причалу с неправильной стороны.
РИА Новости