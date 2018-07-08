Число погибших из-за ливней в Японии превысило 60 человек

Число погибших в результате ливневых дождей и вызванных ими оползней и паводков в Японии увеличилось до 62 человек, 45 человек числятся пропавшими без вести, сообщают местные СМИ.

По данным агентства Киодо, наибольшее количество погибших зафиксировано в префектуре Хиросима на юго-западе острова Хонсю и в префектуре Эхимэ на острове Сикоку.

Как сообщает телеканал NHK, шесть человек находятся без сознания, еще 45 человек числятся пропавшими без вести. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило о 76 погибших.

В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. К утру воскресенья в префектуре Гифу выпало более 1050 миллиметров осадков, префектуре Эхимэ — 745 миллиметров, Киото — 465 миллиметров, Хиросима — 442 миллиметра, Хёго — 430 миллиметров. В префектуре Окаяма, где в ряде районов дома оказались затопленными до второго этажа и выше, выпало 310 миллиметров. Это в два-три раза больше среднемесячной нормы.

Согласно прогнозам метеорологов, ливни интенсивностью до 200 миллиметров в час продолжатся в юго-западных и центральных районах Японии и в воскресенье. Сообщения о разрушениях и паводках продолжают поступать. В префектуре Хиросима течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост. В префектуре Окаяма, где уровень воды поднялся до второго этажа и выше, люди на крышах просят о помощи.

С утра при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ начал работать экстренный правительственный штаб по сбору и анализу информации о последствиях ливневых дождей, координирующий работу ведомств, занятых в ликвидации последствий разгула стихии. В ходе заседания Абэ подчеркнул, что «безопасность многих граждан еще не подтверждена», и призвал приложить все усилия по проведению спасательных мероприятий и эвакуации пострадавших.

РИА Новости