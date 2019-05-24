Чингиз Мустафаев подшутил над пересмотром итогов «Евровидения-2019» – ФОТО – ВИДЕО

22 мая, спустя 4 дня после конкурсного финала, официально были пересмотрены итоги международного песенного конкурса «Евровидение-2019».

Напомним, что пересмотр голосов никак не повлиял на позицию стран, занявших в финале первые четыре места – это Нидерланды, Италия, Россия, Швеция; но некоторые страны, в числе которых и Азербайджан, изменили свои позиции в общем зачете. Подробнее о пересчете результатов голосования профессионального жюри и телезрителей в финале «Евровидения-2019», читайте по ссылке.

Занявшие пятую и шестую строчки рейтинга Норвегия и Швеция поменялись местами, а Северная Македония обогнала Азербайджан и заняла 7-ю позицию. Чингиз Мустафаев после пересмотра голосов остался в десятке лучших, но с результатом в 302 балла (вместо прежних 297 баллов) и с 7-го переместился на 8-е место.

Ранее, комментируя пересмотр голосов, Ч.Мустафаев заявил в эфире AzTV, что произошедшее больше всего коснулось его, подчеркнув, однако, что для него нет разницы, так как первым он в итоге не стал, добавив, что главным для него было достойно представить Азербайджан.

Однако затем представитель Азербайджана сделал в Instagram публикацию, в которой подшутил над пересмотром голосов, отнесся к произошедшему с иронией: «Европейский вещательный союз изменил результаты «Евровидения-2019» из-за ошибок в голосовании белорусского жюри. С седьмого места я переместился на восьмое. Но верю в то, что стану победителем, жду итогов следующей недели».

Отметим, что на конкурсе в Тель-Авиве Чингиз Мустафаев выступил с песней «Truth», написанной болгаро-австрийским музыкантом Бориславом Милановым – отметим, что евровидийный трек азербайджанского певца попал в мировой чарт iTunes.

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В.Ф., Э.Т.