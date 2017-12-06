Чингиз Гусейнзаде о дисквалификации Олимпийского комитета России

Вице-президент Национального Олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде поделился своим мнением о дисквалификации Олимпийского комитета России.

«Мы не можем вмешиваться в юридическую часть вопроса дисквалификации Олимпийского комитета России, - приводит 1news.az слова вице-президента НОК Азербайджана, - У нас нет никаких данных. Поэтому мы можем говорить только о моральной стороне вопроса. Я всегда выступаю за то, чтобы «чистые» спортсмены не страдали от подобных вещей. Если «чистые» спортсмены примут участие на Олимпийских играх, это уже какой-то успех. Это говорит о том, что нет поголовной дискриминации. В любом случае, решение Международного Олимпийского комитета не обсуждается.

Без России Олимпиада не будет такой же интересной, как это было в 1980-ом году, когда на московскую Олимпиаду не приехала США. Так бывает всегда, когда политика вмешивается в спорт», - заключил он.

Исполком Международного Олимпийского комитета (МОК) принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России. Российским спортсменам разрешено выступать только под «белым флагом» - это означает то, что сборная России не сможет выступить на Зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в полном составе со своим флагом и гимном.

Теймур Максутов