1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Чингиз Аскеров об обязательствах Азербайджана по проведению свободных выборов

Сегодня в 11:05 ~ 1 минута на чтение 464
Чингиз Аскеров об обязательствах Азербайджана по проведению свободных выборов

Обязательства Азербайджана перед международными организациями также связаны с проведением прозрачных и свободных выборов.

Об этом заявил полномочный представитель Азербайджана в Европейском суде по правам человека Чингиз Аскеров.

Выступая 27 февраля на семинаре ЦИК, посвященном рассмотрению обращений, связанных с выборами, он указал, что Европейский суд признает, что законодательство Азербайджана в сфере выборов служит демократии.

«Европейский суд не выявлял серьезных нарушений на выборах в Азербайджане. Обращения в связи с выборами носят технический характер», - сказал он.

Он указал, что выборы проводятся на высоком профессиональном уровне, что приводит к значительному сокращению числа заявлений и жалоб.

Напомним, что 5 февраля Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении в Азербайджане президентских выборов.

Центральной избирательной комиссии было поручено обеспечить назначение президентских выборов в Азербайджанской Республике на 11 апреля 2018 года, а также обеспечить проведение выборов в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики.

В календаре норм рабочего времени и производства на 2018 год, утвержденном решением Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана от 20 декабря 2017 года, говорится, что, согласно статье 8.2 Избирательного кодекса, день голосования на территории проведения выборов (референдума) не считается рабочим днем.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

464

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net