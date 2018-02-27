Чингиз Аскеров об обязательствах Азербайджана по проведению свободных выборов

Обязательства Азербайджана перед международными организациями также связаны с проведением прозрачных и свободных выборов.

Об этом заявил полномочный представитель Азербайджана в Европейском суде по правам человека Чингиз Аскеров.

Выступая 27 февраля на семинаре ЦИК, посвященном рассмотрению обращений, связанных с выборами, он указал, что Европейский суд признает, что законодательство Азербайджана в сфере выборов служит демократии.

«Европейский суд не выявлял серьезных нарушений на выборах в Азербайджане. Обращения в связи с выборами носят технический характер», - сказал он.

Он указал, что выборы проводятся на высоком профессиональном уровне, что приводит к значительному сокращению числа заявлений и жалоб.

Напомним, что 5 февраля Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении в Азербайджане президентских выборов.

Центральной избирательной комиссии было поручено обеспечить назначение президентских выборов в Азербайджанской Республике на 11 апреля 2018 года, а также обеспечить проведение выборов в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики.

В календаре норм рабочего времени и производства на 2018 год, утвержденном решением Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана от 20 декабря 2017 года, говорится, что, согласно статье 8.2 Избирательного кодекса, день голосования на территории проведения выборов (референдума) не считается рабочим днем.

Эльшан Рустамов, Г.Р.