Чингиз Абдуллаев: «Ни одному чиновнику не удастся больше безнаказанно сносить памятники» - ВИДЕО

Вот уже несколько дней, как социальные сети бурно обсуждают состояние одной из крепостных стен «Ичеришехер», которая, согласно информации ряда пользователей, якобы была разрушена в результате строительства ресторанов.

1news.az сегодня подробно описал, что именно происходит с данным участком стены. Если быть краткими, то фактически со стеной не происходит ничего. Она остается совершенно нетронутой, а фотографии, которые некоторые пользователи и СМИ представили как «разрушение» в действительности оказались снимками многолетней давности, а именно - времен, когда стена как раз восстанавливалась и разрушались именно примыкающие к ней строения.

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Кто и зачем запустил этот «фейк» не совсем понятно. Зато понятно, что нашлось немало желающих наживиться на всеобщем «хайпе» - как грибы после дождя в Фейсбуке стали появляться «прямые эфиры» и статусы преисполненные возмущения.

В то же время, раздавались и здравые голоса – пользователи, которые удосужились подняться с дивана и проверить стену своими глазами, размещали фотосвидетельства того, что со стеной все в полном порядке, а рестораны, которые находились в этом месте на протяжении многих лет, реставрируются без нанесения ущерба крепости.

Высказались на эту тему и известные общественные деятели. Среди таковых и всемирно известный писатель Чингиз Абдуллаев. В своей первой заметке в Фейсбук известный писатель призвал администрацию «Ичеришехер» быть более проактивной в вопросах информирования общественности о любых реставрационных и ремонтных работах в старом городе.

Возмущенный тон поста Ч.Абдуллаева некоторые расценили, как призыв к выражению протеста, и поэтому писатель уточнил, что именно имелось в виду.

«Сегодня я поехал на встречу в Агдамском районе. Обидно,что не в Агдам. Выступал перед людьми. Туда приехали гости из Барды и Мингечаура. Спасибо всем! Сейчас вернулся в город. Специально поехал посмотреть Ичери-шехер, чтобы все проверить на месте.

Раз столько людей мне верят, я обязан все лично проверить. Стену действительно не ломали. Сломали рестораны, которые там были и вместо которых строят новые. Я уже написал, что дело не в стене. Дело в том, что люди НЕ ВЕРЯТ в официальные сообщения. Людей столько раз обманывали, что они не слушают и не слышат никаких доводов. И их можно понять. На самом деле там были проблемы с башнями снесенными еще при архитекторе Мамиконове,о которых мне сегодня подробно рассказали. Но зато какое раздолье нашим "зурналистам".

Народный писатель Азербайджана, лауреат стольких наград, призывает на митинг. Вот оно - лицо нашей интеллигенции. Он тоже против власти.

Лжете господа! Я как раз против лжи, которую Вы столько раз распространяли, что люди просто перестали верить. Именно об этом я и написал. Нужны другие методы работы, нужно честно и откровенно говорить с людьми. Теперь о митинге. Еще раз. Если нужно защищать город и наш национальный символ - Ичери-шехер, я готов выйти в любое время Всегда. Может я не самый смелый человек, но я всегда готов отстаивать свое мнение. Но не против, а за этот город.

А вот сделать из меня предателя просто не получится. Я не сдаю своих друзей. Я трижды был доверенным лицом нашего Президента. На референдуме и дважды на выборах. И я не меняю своих взглядов никогда и нигде! Я вижу сколько сделано за последние годы в нашей стране. И радуюсь этому. Но когда я вижу недостатки, я тоже не молчу. Просто не умею молчать.

Один журналист написал, что Ичери-шехер это символ нашего города. Как Собор Парижской Богоматери для французов. Но именно поэтому любая новость об этом так больно ранит людей. И НИКТО НЕ ХОЧЕТ ВЕРИТЬ В ИНФОРМАЦИЮ, которую подают официальные органы. А вот это уже настоящая трагедия. Все революции и потрясения в последние годы случались именно благодаря социальным сетям. Когда никто не верит в официальную информацию. Слухи быстро расползаются и делают свое дело. Говорят, что уже два дня все официальные лица заявляют о том, что стена не была и не будет разрушена. Но тем страшнее, что никто не хочет слышать. Зато как здорово, что откликнулись сразу тысячи людей. Значит у нас есть будущее.

Значит ни одному чиновнику не удастся больше безнаказанно сносить памятники, ломать национальные символы и отнимать у нас нашу историческую память. И я точно знаю, что глава государства и первый вице-президент будут на нашей стороне.», - написал Ч.Абдуллаев.

1news.az