Четырехлетний Гусейн, на которого напала собака, выписывается из больницы - ФОТО

Состояние четырехлетнего Гусейна Мамишова, на которого напала собака, нормальное, его раны зажили.

Как сообщает 1news.az, об этом Trend заявил педиатр отделения челюстно-лицевой хирургии Клинического медицинского центра Махаббат Джафаров.

По его словам, хотя лечение ребенка завершено, родители опасаются приводить мальчика домой:

«До сих пор не выявлено ни одного признака бешенства. Вакцинация проводится вовремя, все в порядке, ребенка нужно выписывать. Однако родители пока не решаются отвезти ребенка домой, потому что дома есть другие дети-школьники. Лечение в настоящее время завершено, только через три дня нужно сделать еще прививку», - подчеркнул врач.

Напомним, что на четырехлетнего Гусейна Гисмят оглу Мамишова в поселке Сулутяпя напала собака и искусала ему лицо.

Позднее представители Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева посетили ребенка в городской клинической больнице №1 и заявили, что Объединение будет поддерживать Гусейна в последующем лечении, а также в том случае, если ему понадобится пластическая операция на лице.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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