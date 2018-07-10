Черчесов сорвался на журналистов: «Еще есть вопросы?» - ВИДЕО

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Хорватии разгневался на вопрос журналиста.

Как сообщает 1news.az, журналист задал вопрос о том, как Черчесов настраивал игроков во время серии пенальти.

«Еще есть вопросы? Что я должен вам говорить, что я говорил или что? Как настроить футболистов? Словами. Как выбирали, кто будет бить пенальти? Кто готов лучше и у кого есть силы» — сказал главный тренер России и покинул эфир.

Напомним, сборная России проиграла хорватам в серии послематчевых пенальти и покинула розыгрыша чемпионата мира на стадии ¼ финала.

Р.Д.