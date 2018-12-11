Чемпионка России, уронив iPhone в ванну, погибла от удара током – ФОТО

15-летняя Ирина Рыбникова из России умерла после того, как уронила свой iPhone в ванну.

Телефон был подключен к зарядному устройству, и поэтому девушка получила удар током.

Она проживала в сибирском промышленном городе Братске.

Ирина была чемпионкой по панкратиону – форме борьбы «без правил». Она выиграла всероссийский чемпионат два месяца назад и была выбрана в сборную страны.

Родители и друзья девушки не могут прийти в себя после ужасной трагедии. Они говорят, что Ирина мечтала о спортивной карьере, была доброй и отзывчивой.

Если бы телефон не был подключен к сети, трагедия не произошла бы. Ведь во время падения телефона в воду произошло короткое замыкание.

Lifter.com