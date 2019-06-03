Чемпионка Европы Анна Башта: «Это мой первый большой успех» - ФОТО

Азербайджанские фехтовальщики, принявшие участие на молодежном чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет в Болгарии, вернулись на родину.

Как сообщает 1news.az, впервые в истории независимого Азербайджана, на подобном соревновании была завоевана золотая медаль.

Член сборной команды по сабле Анна Башта выиграла «золото». В Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку Анну Башту встречали фанаты, представители федерации и журналисты.

«Я очень рада, это мой первый большой успех. Очень приятно, что меня так встретили. Финальный поединок оказался очень тяжелым для меня. Но я чувствовала, что очень близка к победе. Хотя по ходу встречи итальянца могла даже сравнять счет. Хорошо, что в итоге все завершилось положительно для меня», - сказала она.

Теймур Максутов