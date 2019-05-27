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Чемпионат мира по «Футболу для дружбы» впервые будет транслироваться онлайн

Сегодня в 18:50 ~ 3 минуты на чтение 206
Чемпионат мира по «Футболу для дружбы» впервые будет транслироваться онлайн

Впервые в истории Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» состоится онлайн-трансляция финальной игры.

Как сообщили в пресс-службе «Футбол для дружбы», соревнование, в котором примут участие Юные футболисты в возрасте 12 лет, будет проходить в Мадриде 31 мая и 1 июня.

Трансляция будет вестись на официальном YouTube-канале F4F, а также в мобильном приложении «Футбола для дружбы» в разделе F4F Video Channel.

31 мая зрители смогут увидеть отборочные игры, плей-офф, четвертьфинал и полуфинал, а также понаблюдать за самой многонациональной футбольной тренировкой в мире, претендующей на титул GUINNESS WORLD RECORDS®. 1 июня будет вестись трансляция финальной игры и церемонии награждения победителей Чемпионата мира по «Футболу для дружбы» на футбольном поле UEFA Pitch в самом сердце Мадрида – на площади Плаза-Майор. Финальные мероприятия посетят Глобальный посол программы «Футбол для дружбы» Франц Беккенбауэр, глава Soccer Barcelona Youth Academy Микель Пуч, легенды футбола Андрей Аршавин, Алексей Смертин и Анатолий Тимощук, а также амбассадоры УЕФА Селия Шашич и Рикарду Кавалью.

Онлайн-трансляция позволит зрителям со всего мира стать свидетелями главного соревнования Седьмого сезона программы. Мальчики и девочки из разных стран объединятся в 32 Международные сборные дружбы, чтобы сыграть в финале на главной площади испанской столицы.

Состав сборных традиционно был определен на Открытой жеребьёвке. Каждая команда объединяет мальчиков и девочек разных национальностей и физических возможностей. Готовиться к Чемпионату мира по «Футболу для дружбы» игрокам помогают Юные тренеры.

В рамках экологической инициативы «Футбола для дружбы» все сборные названы в честь редких и исчезающих видов животных: «Дальневосточный Аист», «Амстердамский Альбатрос», «Снежный Барс», «Шиншилла», «Красная Панда», «Европейская норка», «Тасманский Дьявол», «Индийский Слон», «Фосса», «Филиппинский Крокодил», «Яванский Ящер», «Гигантский Броненосец» и другие.

В завершение Седьмого сезона участники итоговых мероприятий посетят финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2019, который пройдет 1 июня на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Отметим, что Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие семь сезонов программа объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.

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