Чем Армения интересна Европе?

Тофик Аббасов

Время на табло партнерства Армении с Европейским Союзом пошло, и на нем по результатам пока нули.

Такое свойственно дебютной части процесса, но с течением времени, как правило, должен начаться отсчет очков.

Судя по многим объективным соображениям, ждать, что в скором времени удастся размочить счет, не приходится. Да и аналитики не берутся прогнозировать, как быстро это произойдет, потому обходятся обтекаемыми видениями. Как конкретизировать, если сопутствующих мотивов по части результативности не просматривается?!

Многое выглядит туманно, потому большую часть и времени, и места в структуре прогнозов армянские наблюдатели отводят политической составляющей. И понятно почему. В экономической плоскости теоретического намного больше, чем предметного. Другое дело политика. Тут само раздолье, и мысли растекаются в расходящейся проекции.

Но в начале об экономике. Сказать, что закрома страны лопаются от избытков высокотехнологичных производств, нет оснований, ибо нет ни производств, ни рынков, ни объемов. Полагаться на возможности агропромышленного сектора также нет резонов. Большая часть сельхоз продуктов с армянских малопроизводительных площадей идет на рынки Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Полагаться на большие партии и излишки не приходится ввиду их отсутствия. Так на что же полагается производственный сектор в свете той шумной кампании, которая замкнулась на подписании Соглашения в Брюсселе?

Если судить по сегодняшней ситуации, в стране пока идет раскачка. Ей не предшествовала подготовительная кампания. Да и как же она могла иметь место, если сам президент Саргсян до последнего был в подвешенном состоянии, испытывая страх, что Москва не разрешит подписать документ?!

Чудо свершилось, и Армении дали заключить соглашение, заметно уступающее по степени серьезности и индексу результативности тому, что ранее подписали между собой Брюссель со спаррингами по «Восточному партнерству» - Грузией, Украиной и Молдавией.

Но и это не есть главная причина бездействия Армении. Политические круги страны продолжают смаковать политический смысл отвоеванной у Кремля усеченной свободы. А до экономического сегмента еще идти и идти, ибо страна попросту не готова на полноценную торгово-экономическую притирку. Ей в этой плоскости не с чем вступать в процесс.

Невзирая на отсутствие реальных предпосылок в использовании возможностей европейского пространства, Ереван заполняет вакуум артикулированием мотивов так называемого выигрыша. Приходится все время преломлять вектор суждений в сторону диверсификации возможностей. Утверждается, мол, от сближения выиграли все, и даже Евразийский экономический союз. Посыл сводится к тому, мол, у ЕАЭС нет противоречий с ЕС из-за армянского участия в многовекторных процессах.

Как ни крути, вопрос целесообразности актуализирует конкретизацию направлений совместной торгово-экономической деятельности, ради которых и разгорелся многолетний сыр-бор. А затевать действие без расчетов на получение дивидендов не только несерьезно, но и глупо. И чтобы трансформировать идеи в конкретные полезные дела, нужна внятная программа сотрудничества, а за ней и имплементация согласованных мер и процедур. Одним словом, необходима стратегия взаимодействия. Ее нет, вот почему пустые разговоры и розовые обещания заполоняют небосвод.

Декорирование унылой композиции, в которой оказалась Армения, распространяется на многие стороны процесса. Вопрос инвестиций в армянскую экономику из актуального превратился в судьбоносный. Россия не первый год ничего не инвестирует, потому Ереван в слезах просит, умоляет Запад найти выход из положения. Как результат, Саргсян, не досаждая Москве, поставил вопрос о полноценной альтернативе и нашел для себя еще один оправдательный мотив. Найдет ли он положительное решение? Вопрос не простой.

А теперь о политической составляющей. Предвосхищая реально маячащую впереди безысходность, а она неминуемо наступит, ибо нулевой результат всегда и во всем приводит к фиаско, обозреватели дружно занимаются вербальным дизайном обстановки. В Ереване утверждают, будто страна, понимая серьезность своих обязательств перед ЕАЭС, сознательно пошла на тактическое сближение с Брюсселем, отмахнувшись от стратегических позиций. Собственно, ими и не пахло. Делая хорошую мину при бездарной игре, армянские эксперты мыкаются, чтобы оправдать отсутствие серьезной базы наличием обязательств перед ЕАЭС. Получается, что новый партнер ЕС осознанно отказался от планов «серьезной экономической интеграции с европейскими структурами и не принял пункт по созданию зоны свободной торговли».

В сухом остатке на сегодня одна привлекательная упаковка без работающих действенных элементов. Вопрос о том, что же заставило Ереван отказаться от ценного содержимого порожней тары, звучит не риторически. Дело в том, что Саргсян не отважился взять на себя ответственность договориться по тем позициям, которые могли вызывать раздражение Кремля. Попросту, заходя слишком далеко, Армения могла бы навлечь на себя не только гнев сюзерена, но и его карающие действия. Именно потому приобретение соски-пустышки вместо полноценного питания и есть то приобретение, вокруг которого сегодня создается мощный шумовой эффект. И чтобы снова не выглядеть в глазах сообщества в дурном свете, все в один голос утверждают, мол, ставка на легкий режим торгово-экономических сношений с ЕС есть результат консенсуса со всеми членами ЕАЭС, с которыми, якобы, были проведены всесторонние консультации.

Ведя основную нить в сторону геополитики, в Ереване не устают бравировать, мол, ЕАЭС и ЕС отныне будет вести диалог через Армению.

В Ереване считают, что Россия должна видеть в прорыве Армении свою долю выигрыша, будто, доселе между Брюсселем и Москвой не было надлежащего связующего начала. С какой это стати Армения может взвалить на себя роль медиативного звена, тогда как она есть олицетворение застывшей субъектности?! Поговаривают, дескать, она может выступать в качестве площадки для переговоров между представителями европейских структур в обход санкционной политики для России. Свежо предание, но никак не верится в него.

Политическая верхушка Армении после многих лет безуспешных попыток вырваться на авансцену нашла ту лазейку, чтобы громко заявить о себе. Именно потому сегодня все в Армении, кому не лень высокопарно говорят о достоинствах так называемого прорыва в европейском направлении. Многим кажется, что Ереван прорвал блокаду, на которую сам же себя обрек. И потому фантазеры полагают, что для голодной страны открылись немыслимые перспективы для выхода на магистральную мировой цивилизации, когда представится наконец реализовать национальные интересы.

Это химера чистой воды. Вокруг Армении все поменялось и будет меняться, и одна воинственная и дохлая страна, с кем бы ни строила отношения, останется в ауте, пока не сядет на тренд адекватности. Из болота враждебности по отношению к соседям ее никто не вытащит. Если сегодня у оптимистов фонтанируют радужные настроения вокруг преимуществ от сближения с Европейским союзом, впору спросить – а чем Армения интересна гранду мирового геоэкономического действия? И вообще, какая разница, где, в каком блоке стране с непредсказуемым прошлым и туманным настоящим бездействовать?