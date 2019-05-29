«Челси» согласился продать Азара в «Реал» за £ 115 млн

«Челси» готов продать нападающего Эдена Азара в «Реал» за £ 115 млн (около € 130 млн). Лондонский клуб долгое время отказывался снизить цену на бельгийского футболиста в € 150 млн.

Как сообщает The Sun, сейчас «Челси» готов отпустить игрока за меньшую сумму.

По информации издания, «Королевский клуб» предложил Азару 4-летний контракт с зарплатой £ 400 тыс. в неделю. Сам футболист хочет, чтобы клубы оформили сделку до 4 июня.

Отметим, что «Челси» запрещено подписывать контракты с новыми футболистами до января 2020 года из-за за нарушений правил регистрации и трансферов несовершеннолетних футболистов.

Контракт Азара с «Челси» истекает 30 июня 2020 года. Форвард выступает в составе «Челси» с 2012 года. В нынешнем сезоне на клубном уровне бельгиец принял участие в 51 матче, отметился 19 результативными ударами и 16 голевыми передачами.

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