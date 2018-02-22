Человеческие ресурсы – внутреннее богатство компании Norm - ФОТО

Завод Norm Sement является крупнейшим цементным заводом на Южном Кавказе.

Продукция завода характеризуется высоким качеством, надежностью, термостойкостью и простотой использования. Завод оснащен автоматизированным оборудованием европейских производителей. В проект привлечены ведущие мировые специалисты цементной промышленности.

Несмотря на свой молодой возраст, завод Norm Sement, являющийся ведущим производителем цемента в Азербайджане, превратился в лидера рынка в своей сфере. За период своей деятельности компания Norm уделяет особое внимание развитию внутренних человеческих ресурсов, повышению профессионализма, реализации социально значимых проектов. Ежегодно компания создает для студентов высших учебных заведений возможности для прохождения практики. С этой целью ведутся переговоры с высшими учебными заведениями в стране, устанавливаются связи с центрами планирования карьеры, ведется сотрудничество с соответствующими факультетами университетов и институтов, в которых такие центры отсутствуют, наряду с бакалаврами приглашаются магистры для накопления опыта работы.

Основной целью проекта является подготовка молодежи Азербайджана к трудовой жизни. В прошлом году в образовательном центре Norm 18 студентов прошли практику. В течение года на заводе были проведены 4 экскурсии для студентов Экономического университета, и тренинги для студентов сообщества «Молодых инженеров», Университета «Хазар», Государственного университета нефти и промышленности. С текущего года реализация этого проекта продолжается в более широкой форме. Компания также принимает активное участие на ярмарках, проводимых в высших учебных заведениях, и предоставляет вакансии для студентов в открытой форме.

Главной задачей деятельности Департамента человеческих ресурсов компании является создание возможности для полного и правильного использования работниками своих личных прав, добросовестное и справедливое отношение к ним, обеспечение здоровых и безопасных условий труда.

Компания NORM прилагает все необходимые усилия с целью создания возможностей для развития человеческого капитала, путем социального просвещения своими инициативами поддерживает своих работников в осуществлении соответствующей социальной и общественной деятельности, относится с уважением как к их профессиональной, так и личной жизни.

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