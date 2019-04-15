Чавушоглу: Среди террористов РКК есть немало армян

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Армению вывести войска с оккупированных земель Азербайджана.

По его словам, представители Армении должны быть в первую очередь честны перед самими собой в том, что касается событий в регионе, сообщает Anadolu.

«Все международные структуры, в которые входит Армения, четко фиксируют факт оккупации азербайджанских земель. Почему Армения не выводит свои войска из Карабаха?», - отметил Чавушоглу.

Он также отметил, что в числе террористов PKK, которых уничтожают ВС Турции, есть немало этнических армян.

Министр напомнил и об инициативах Анкары по нормализации отношений с Ереваном. «Мы четко заявили о том, что готовы открыть границу с Арменией при условии вывода войск с азербайджанских земель», - напомнил Чавушоглу.

Глава МИД подчеркнул, что любая проблема Азербайджана напрямую затрагивает интересы Турции. «Армяне говорят о справедливости и при этом распространяют ложь о неком «геноциде», - сказал Чавушоглу.

При этом министр акцентировал внимание на отказе официального Еревана создавать совместную научную комиссию по обсуждению событий 1915 года в Османском государстве.

«Армения отказалась создавать комиссию потому, что делает ставку на ложь. У Ереване нет уверенности в своих доводах», - подчеркнул Чавушоглу.

Ф.Багирова