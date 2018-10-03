Чагатай Улусой удивил поклонников образом в проекте, снятом Netflix – ФОТО – ВИДЕО

В Сети презентован первый тизер нового сериала «Hakan: Muhafız» (The Protector), снятого Netflix Türkiye, главную роль в котором сыграл известный турецкий актер Чагатай Улусой.

Точная дата премьеры сериала «Hakan: Muhafız», который еще до премьеры продлен на второй сезон, пока не известна - сообщается, что он появится на экранах в самое ближайшее время.

В анонсе проекта, размещенном на сайте Imdb.com, говорится, что герой Ч.Улусоя будет наделен мистической силой, данной ему талисманом, которая поможет разгадать тайну прошлого – интригующий трейлер проекта «Hakan: Muhafız», как и образ средневекового воина, в котором Ч.Улусой появляется в кадре, приятно удивил его поклонников.

Отметим, что съемки проекта «Hakan: Muhafız» были под угрозой срыва из-за наркотического скандала, в который попал Ч.Улусой – актер был признан виновным в организации торговли наркотиками и приговорен к тюремному сроку в 4 года и 2 месяца. Приговор до сих пор окончательно не вступил в силу, так как адвокаты актера требуют снять обвинения, а если этого не произойдет, то отсрочить или изменить вид наказания в соответствии с турецким законодательством.

Ф.В, Г.Р.