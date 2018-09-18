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Церемония принятия присяги курсантами состоялась в Высшем военном училище Внутренних войск АР

Сегодня в 14:00 ~ 1 минута на чтение 368
Церемония принятия присяги курсантами состоялась в Высшем военном училище Внутренних войск АР

В Высшем военном училище Внутренних войск состоялась церемония принятия присяги курсантами.

Как сообщает 1news.az, в мероприятии приняли участие родители курсантов, члены Совета ветеранов.

Выступая на мероприятии, руководитель Высшего военного училища, генерал-майор Ильгар Мамедов поздравил курсантов и дал им свои рекомендации.

Было указано, что курсанты Внутренних войск будут выполнять все задачи, поставленные Президентом, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, прилагать усилия для укрепления рядов Внутренних войск.

Церемония завершилась торжественным маршем личного состава.

А.А., Э.Т.

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