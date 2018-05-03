Церемония открытия TANAP состоится 19 июня в Турции

Церемония ввода в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP) состоится 19 июня в Турции, сообщил находящийся в Турции с визитом глава департамента инвестиций SOCAR Вагиф Алиев.

По его словам, «первый газ по TANAP запланирован на первую неделю июля, но церемония открытия этого газопровода состоится 19 июня из-за досрочных выборов в Турции (пройдут 24 июня)».

TANAP входит в состав Южного газового коридора, который будет транспортировать газ со второй фазы освоения азербайджанского месторождения «Шахдениз» в Турцию, а в дальнейшем - и в Европу.

TANAP протяженностью 1850 километров находится между Южно-Кавказским трубопроводом и Трансадриатическим газопроводом (TAP).

Стоимость TANAP - $7,99 млрд, мощность - 16 миллиардов кубометров в год с возможностью увеличения до 31 миллиарда кубометров.

Акционеры TANAP: ЗАО «Южный газовый коридор» - 51%, SOCAR Turkey Energy Inc. (STEAŞ) - 7%, Botas - 30% и BP - 12%.

Лада Евграшина, Г.Р.