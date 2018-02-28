Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду вторую сессию подряд перед публикацией официальных данных о товарных запасах топлива в США, пишет Dow Jones.

Кроме того, укрепление доллара на заявлениях нового председателя Федрезерва Джерома Пауэлла оказывает отрицательное давление на сырьевые рынки.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к утру 28 февраля уменьшилась на $0,40 (0,60%), до $66,23 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в апреле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду опустилась на $0,33 (0,52%) - до $62,68 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 87 центов (1,3%), до $66,63 за баррель, а стоимость WTI упала на $0,90 (1,4%), до $63,01 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API) запасы нефти в США выросли на 933 тыс. баррелей на прошлой неделе.

Резервы бензина, по оценкам API, также увеличились - на 1,914 млн баррелей за неделю.

Между тем аналитики, опрошенные S&P Global Platts в среднем ожидают, что министерство энергетики США объявит о повышении запасов нефти на 2,1 млн баррелей, а также о сокращении запасов дистиллятов и бензина - на 200 тыс. баррелей в каждом случае.

Рынок по-прежнему обеспокоен увеличением добычи в США, которые могут стать крупнейшим мировым производителем нефти уже в этом или следующем году.

Средний прирост добычи нефти в США с начала 2018 года, по еженедельным данным, составляет 70 тыс. баррелей нефти в сутки - в 3,5 раза больше, чем в первые месяцы 2017 года, отметил Тайлер Ричи из Sevens Report.

Лада Евграшина