Цены на нефть растут

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в четверг после существенного спада днем ранее на данных о запасах топлива в США на прошлой неделе, пишут мировые СМИ.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к утру 7 декабря подорожали на $0,23 (0,38%) - до $61,45 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена упала на $1,64 (2,61%) и составляла $61,22 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь утром в четверг выросли на $0,17 (0,3%) - до $56,13 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена рухнула на $1,66 (2,88%) и составляла $55,96 за баррель.

Для WTI стоимость на закрытие предыдущих торгов была минимальной с 16 ноября, для Brent - со 2 ноября, свидетельствуют данные FactSet.

Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране на минувшей неделе сократились на 5,61 млн баррелей. Это превзошло ожидания опрошенных S&P Global Platts аналитиков, которые в среднем предполагали снижение на 4,1 млн баррелей.

Однако сильное негативное влияние на настроения участников торгов оказали новости о резком повышении резервов бензина - на 6,78 млн баррелей. Результат оказался неожиданностью для экспертов, которые предполагали увеличение всего на 2,7 млн баррелей.

Добыча нефти в США выросла на 25 тыс. б/с за неделю и достигла рекордного объема в 9,707 млн б/с. Импорт уменьшился на 127 тыс. б/с.

Лада Евграшина