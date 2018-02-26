Центр спасения животных AARC объявил о закрытии: нужна помощь - ФОТО

«Милосердие к животным – самое ценное достояние человека», - говорится на сайте Азербайджанского центра спасения животных (Аzerbaijan Animal Rescue Center - ААRC). И эти весьма правильные слова сегодня звучат очень печально в контексте новости о том, что Центр объявил о своем вынужденном закрытии.

Фактически ААRC функционирует (не поднимается рука написать о приюте в прошедшем времени) с 2009 года, но официально он открылся в 2013 году. Тогда же 1news.az делал большой репортаж из центра, и, надо сказать, центр поразил нас в самом хорошем смысле этого слова.

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Основной целью создания AARC было приостановление численности роста бездомных животных, лечение нуждающихся в помощи животных и – это важно – забота об их дальнейшей судьбе. Другими словами, для всех попавших в Центр животных старались найти любящих хозяев. Ведь главной задачей Центра являлось формирование в Азербайджане культуры любви и заботы к бездомным животным. Сотрудники Центра подбирали на улицах раненых и больных животных, лечили их и вкладывали огромную любовь во все, что делали.

Основателем центра была Хедиех Рошанзамир (Hedieh Roshanzamir), которая начала работу с помощи и лечения маленьким котятам и щенятам. Затем стало понятно, что четвероногих «пациентов» слишком много, и госпожа Рошанзамир озадачилась созданием Центра по спасению животных. Благодаря спонсорской поддержке г-на Ахадпура Хангах (M.Ahadpour Khangah), эту идею удалось воплотить в реальность. А.Хангах не просто вложил капитал в земельный участок, а потратил огромные средства на то, чтобы построить в приюте ветеринарную клинику. Начиная с 2009 года в AARC было безвозмездно стерилизовано и кастрировано около 4000 бездомных животных.

И вот теперь Центр вынужденно закрывается. Об этом сотрудники AARC сообщили также на своей страничке в «Фейсбуке», одновременно опровергая жуткие слухи о том, что в связи с закрытием животных центра, якобы, собирались усыпить: «Дорогие подписчики и любители животных! За все годы существования нашего Центра мы не усыпляли здоровых животных. Поэтому слухи о том, что мы собираемся усыпить наших питомцев – это неправда! Центр и клиника будут закрыты, но приют продолжит работу до тех пор, пока последнее животное не будет пристроено», - сообщается в статусе AARC.

Как сообщили 1news.az представители AARC, 28 февраля в Центре будет последний официальный рабочий день.

- Мы вынуждены закрыть наш Центр, так как наш спонсор в настоящее время не может оказывать нам финансовую поддержку. Но закрыть Центр – это не просто объявить об этом, ведь на нашем попечении находится около 200 собак и кошек. Бросить этих животных мы не можем, выгнать их на улицу – это подписать им смертный приговор. Тогда получится, что все наши усилия, все, что было проделано за годы существования Центра, были напрасны…

Поэтому мы объявили о закрытии Центра в надежде, что найдутся люди, которые захотят приютить этих несчастных животных. В минувшие выходные нам звонило много желающих помочь материально, но пока никакой помощи нет, и мы уже, честно говоря, ни на что не надеемся. На наш призыв о помощи откликнулись зоозащитники, несколько небольших приютов для животных, и сейчас мы занимаемся передачей животных им. Но, учитывая немалую численность животных в Центре, это займет время, не день и не два, и не факт, что нам удастся пристроить всех… Это разрывает нам душу, мы не знаем, что делать. Мы просто будем работать, стараясь ухаживать за животными и лечить их, но уже на свои средства. Пока не пристроим всех наших подопечных. Поэтому наши волонтеры и сотрудники продолжат приходить в Центр… просто мы не знаем, до каких пор. Все, что мы будем делать, мы будем делать уже на собственные средства. Но иначе невозможно, ведь мы в ответе за тех, кого приручили, - сказали нам в AARC.

Мы также выражаем надежду на то, что AARC помогут люди, у которых есть возможность оказать Центру спонсорскую поддержку. В «Фейсбуке» уже звучат призывы подобного содержания. Так, на своей страничке в соцсети с подобным предложением выступил Управляющий партнер PricewaterhouseCoopers в Азербайджане (PwC Azerbaijan) Мовлан Пашаев.

«Друзья, я думаю, что нельзя оставаться в стороне от этой проблемы. Я собираюсь попытаться профинансировать этот центр. Если есть желающие спасти этих животных, присоединяйтесь!», - написал М.Пашаев.

Пока Центр продолжит существовать, ему нужна помощь! Мы просим всех неравнодушных людей присоединиться к призыву Центра, мы просим всех людей, имеющих возможность помочь, последовать призыву Мовлана Пашаева, чтобы всем вместе спасти Центр!

Мы также обращаемся ко всем гражданам, которые могут оказать Центру посильную помощь: сделайте это! Вы можете поехать туда, отвезти корм для животных, лекарства. Или – вы можете просто приютить одного из подопечных Центра.

1news.az связался с представителями центра по уходу за животными IDEA, которые также готовы помочь AARC в размещении животных. «Мы не сможем приютить всех животных, которые находятся сейчас на попечении AARC, - речь шла о 200 особях, - но постараемся помочь, чем сможем», - сказал нам представитель IDEA.

Мы должны все вместе помочь сохранить AARC! Мы просим всех неравнодушных людей помочь Центру продолжить свою работу!

Натали Александрова