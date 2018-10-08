Центр Barama компании Azercell оказал поддержку школьникам в рамках проекта «Построй будущее» - ФОТО

Центр инноваций и предпринимательства Barama при ООО Azercell Telekom продолжает принимать активное участие в проектах и мероприятиях, направленных на поддержку развития образования и успешной карьеры молодежи в нашей стране.

На этот раз Центр выступил в качестве партнера проекта «Построй будущее: планирование и развитие карьеры в школах», реализуемого при финансовой поддержке ООО Chevron-Хазар и организационной поддержке Junior Achievement Azerbaijan. Цель проекта направлена на то, чтобы проинформировать участников о потребностях современного рынка труда, различных профессиях и деловом мире и поддержать их в выборе специальности, которая соответствует их навыкам и интересам, помочь им рационально определить их карьерный путь. На встрече, организованной в Центре инноваций и предпринимательства Barama с участием 30 учащихся, школьники получили возможность поближе познакомиться с деятельностью Центра. Сотрудники Barama рассказали о стартапах и молодежных проектах, реализованных на данный момент, а также о возможности успешной карьеры, новых специализациях, важности профессионального обучения, деловой этики и ценностей на рабочем месте, роли инноваций на современном рынке труда. В конце встречи сотрудники Центра также ответили на интересующие школьников вопросы. Стоит отметить, что данный проект, реализуемый с 2015 года при поддержке Министерства образования страны, к настоящему времени привлек сотни учащихся общеобразовательных учреждений в Баку к учебной программе «Сознательная карьера».

Для сведения: с момента создания Центр инноваций и предпринимательства Barama реализовал ряд интересных проектов для школьников с целью повышения их знаний и навыков. Организация семинаров и тренингов, реализация программ летних и зимних школ, поддержка школьников на курсах подготовки к Олимпиадам являются одними из основных направлений деятельности Центра Barama.

Более подробную информацию можно получить по адресу [email protected]

ООО Azercell Teleсom, ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной доли в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территории) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspress с оказанием 3-х услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи ASAN İmza и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услугу. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный золотой сертификат İnvestors İn People («Инвесторы в людей»).

На правах рекламы