Центр Баку закрыт: На время «Формулы-1» изменена схема движения на столичных дорогах - ПОДРОБНОСТИ

Изменена схема движения на большинстве дорог в центральной части Баку.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, с понедельника, 22 апреля, в связи с проведением Гран-при Азербайджана «Формула-1» движение на ряде автомобильных дорог Баку будет ограничено.

В частности, на проспекте Нефтяников, на проспекте Микаила Гусейнова по направлению от круга «Азнефть», от Баилово в направлении «20-го участка», от пересечения улиц Узеира Гаджибейли, Афияддина Джалилова, Юсифа Сафарова, Михаила Лермонтова, Ахмеда Джавада, Истиглалийят, Бунията Сафарова, Шейха Шамиля, на проспекте Бюльбюля, площади Азадлыг, улицах Самеда Вургуна, Пушкина, Хагани, академика Зарифы Алиевой, Расула Рзы, Азиза Алиева, у «Гоша гала гапысы» и на улице Ниязи, а также на других дорогах, пересекающихся с данными дорогами и проспектами, движение будет закрыто, ограничено или изменено.

В связи с соревнованиями движение пассажирских автобусов 17 маршрутов (№№ 1, 2, 4, 5, 6, 18, 31, 37, 46, 53, 61, 65, 77, 88, 125, 205, H1) было изменено, они будут ехать по альтернативным дорогам.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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