«Ценою жизни»: Ее двухлетний сын погиб от армянской пули, но спас маму и еще неродившуюся сестру – ФОТО - ВИДЕО

«Не дай Бог никому пережить то, что пришлось пережить мне. В каждой цифре Ходжалинской трагедии есть я» - так говорит Рахиля Гулиева, потерявшая в кровавой резне 22-х родных.

«8 семей было полностью уничтожено, и этот факт тоже имеет ко мне непосредственное отношение. В ту ночь я потеряла свекровь, свекра, мужа, двухлетнего сына, деверя, его восьмилетнюю дочь, детей золовки – 22 моих родных и близких», - рассказывает она.

…В февральскую стужу они уходили из Ходжалы. До Агдама оставалось совсем немного:

«Армяне выставили посты так, что сразу было видно, что у них одна цель - убивать. Муж бросил прямо в пост ручную гранату, уничтожив четырех армян. Один из тех, кто уцелел, побежал к нам, крича: «Кто убил моего брата, кто убил наших?» Увидев в руках у мужа оружие, он подошел и расстрелял его. У меня на глазах…»

Из 63-х детей, которых зверски убили армяне, был и ее маленький сын:

«Мой бедный ребенок – одна из четырех попавших в меня пуль убила его. Он погиб, но ценою своей жизни спас от смерти меня и свою еще неродившуюся сестру…Двухлетний ребенок, даже не зная, что такое оружие, стал шехидом…

Я не могу говорить. Очень тяжело... Не могу найти слов, чтобы выразить всю свою боль…

В тот день я пережила самое страшное, что только может пережить человек…»

Душевная боль и потрясение были настолько сильными, что заглушали боль от полученных ран:



«Я не хотела жить. Боялась попасть в плен к армянам. Единственное, что привязывало меня к жизни, что придавало силы – это дочка, которую я ждала...

Там, где мы стояли, повсюду были тела… Смотрю, их [армян] всего двое. Те, кто был рядом, разбегались – в заросли, туда, где густые деревья. Я тоже шагнула в заросли и бросилась на землю… Когда очнулась, никого не было. Куда идти, в какую сторону - я ничего не знала».

Превозмогая невыносимую боль, она поднялась и пошла вперед:

«Вдруг услышала голоса. Подумала, снова армяне, и очень испугалась. Осторожно приблизившись, поняла, что это наши…»

Она все-таки дошла до Агдама:

«Какое-то время я пролежала там в больнице, потом меня отправили в Баку. Кто поехал к родственникам, кого разместили в общежитиях»

…А дочь Рахили ханум уже совсем взрослая. Она окончила университет, вышла замуж, у нее двое детей.

И сегодня эта женщина, в глазах которой навсегда поселилась боль, ждет только одного – чтобы мир, наконец, услышал голоса ходжалинцев, и те, кто совершил это невиданное злодеяние, предстали перед справедливым судом.

Ф.Багирова