Ценный труд академика Рамиза Мехтиева, мобилизующий наших ученых к новым поискам в изучении национальной истории - ФОТО

В Национальном музее азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной Академии наук Азербайджана с участием известных ученых-историков, литературоведов, текстологов страны состоялась научная сессия, посвященная обсуждению недавно изданной книги академика Рамиза Мехтиева «Политическое наследие периода ханств нашей истории в свете документов».

Выпущенная в издательстве «Шарг-Гярб» работа за короткое время вызвала широкий резонанс в научной и общественно-политической жизни страны, что, в первую очередь, связано с актуальностью поставленных в книге проблем, с тем, что она крайне нужна сегодня, несмотря на то, что в ней анализируется события, происходящие сотни лет назад.

Начавший свою речь на открытии научной сессии этими словами, директор музе, академик Рафаэль Гусейнов представил доклад под названием «Новый взгляд на вопросы национального мышления, национальной истории и национального развития в исследованиях академика Рамиза Мехтиева».

Было подчеркнуто, что в действительности эта новая книга является продолжением и неотъемлемой составной частью цикла работ академика Рамиза Мехтиева, изданных в последние несколько лет и считающихся настоящем событием в историковедении Азербайджана. Коснувшись суждений, выдвинутых автором еще до перехода на главную тему и связанных с задачами историковедения Азербайджана, Рафаэль Гусейнов отметил, что первая особенность, определяющая ценность каждой серьезной научной работы, заключается не только в том, что она отвечает на какие-то вопросы, но и в том, какие важные вопросы она поднимает, какие может открыть горизонты для новых поисков. В этом смысле, проблемы, поднятые академиком Рамизом Мехтиевым в предисловии к новому исследованию, носят программный характер для дальнейшего развития азербайджанского историковедения.

Продолжая доклад, академик Рафаэль Гусейнов сказал: «Выдающийся ученый рекомендует не воспринимать исследование нашей национальной истории лишь как изучение прошедших событий, считает, что умение видеть в каждом таком исследовании наше настоящее и будущее является самым верным путем, называет историческую науку мостом, соединяющим прошлое с современностью и сегодняшними интересами. Однако на каком уровне находятся наши успехи в области изучения нашего прошлого? Хотя за минувшие десятилетия на основе первоисточников был написан цикл монографий, проливающих свет на темные страницы нашей истории, проводились комплексные исследования, к сожалению, большинство из них являются работами, выполненными в советское время. Политические же условия того периода вовсе не позволяли отражать всю правду как есть, даже публиковать исторические источники в полном объеме. Возможности, открывшиеся в период независимости, делают реальным привлекать к исследованиям источники и рукописное наследие, хранящиеся не только в нашей стране, но и за рубежом, предлагают нашим ученым-историкам широкий спектр деятельности. Однако, как справедливо подчеркивает академик Рамиз Мехтиев, большинство наших историков пишут свои труды на основе уже готовых, переведенных и изученных работ, в результате чего осложняется поиск ответов на многие важные вопросы. И по этой причине академик Рамиз Мехтиев ставит перед нашей исторической наукой несколько серьезных задач, которые нужно решить без промедления. В первую очередь, необходимо достичь развития источниковедения, систематизировать работу по переводу и изданию первоисточников о нашей истории, написанных на различных языках; во-вторых, всесторонне определить и привлечь к исследованию источники, хранящиеся за пределами нашей страны, в библиотеках и фондах, архивах России, Ирана, Турции, европейских государств; в-третьих, добиться в исследованиях применения новых подходов и моделей анализа, избавиться от старых стереотипов; в-четвертых, с учетом того, что работы, связанные с нашей национальной самобытностью, национальным прошлым, представляют интерес для всех, определить темы исследований на основе сопоставлений и обсуждений, а также другие подобные условия, выполнение которых является важным.

Докладчик обратил особое внимание и на такой вопрос, что одним из важных качественных показателей, отличающих исследования академика Рамиза Мехтиева, связанные с национальным мышлением, национальной историей, национальной государственностью, национальным развитием, от трудов других наших профессиональных историков, является то, что он не только маститый ученый, но и опытный, мудрый государственный деятель. Любую затронутую проблему он рассматривает в общенациональном контексте, учитывает практическую значимость своих исследований, их влияние на наш дальнейший прогресс и умение выбрать более правильный путь.

Выступивший на научной сессии с докладом «Реалии о периоде ханств нашей истории языком документов» доктор исторических наук, профессор Кямал Ибрагимов отметил, что история никогда не прощает допущенные ошибки или безответственность. Академик Рамиз Мехтиев дал достойную политическую оценку периоду ханств, охватывающему примерно полувековой отрезок времени, этому неспокойному периоду, сопровождающемуся феодальной анархией и нескончаемыми междоусобными войнами, и приведшему, наконец, к разделению наших исторических земель. В этой книге академик ссылается на ряд неопровержимых фактов, взятых из многочисленных источников, научной литературы, а также из источников на иностранных языках. В свое время Альберт Эйнштейн писал, что, когда история находится вне политики, как наука она точна как математика, непредвзята как физика. Непредвзятой делают историю лежащие под ней архивные документы. Рамиз Мехтиев в этой книге выступил и как историк, и как политик. Вместе с тем, он заявил многочисленным историкам Азербайджана, что, если есть какие-то затруднения с архивными документами, находящимися за пределами нашей страны, то государство готово устранить и эти трудности.

Было сообщено, что автор отдельно останавливается на двух стратегических моментах. Первый момент состоит в том, что в период ханств азербайджанская государственность лишается принципа централизации, установленного с начала периода Сефевидов и немного укрепившегося за годы власти Надир шаха. А второй момент связан с разделением нашего народа именно в связи с ошибками этого политического периода и с тем, что он до сегодняшнего дня продолжает жить в таком раздробленном состоянии.

Выводы Рамиза Мехтиева об этническом и политическом генотипе династии Гаджаров, основанные на авторитетных источниках, конкретных фактах, являются идеальными уроками по национальному историковедению с безупречной методологией. Он пишет, что «Гаджары никогда не препятствовали инициативам азербайджанских просветителей открывать школы на родном языке, никогда не осуществляли на государственном уровне каких-либо преследований против тех, кто боролся за эту идею».

Приводимые в книге факты свидетельствуют о том, что желающие претворить в жизнь идею современного, светского образования на родном языке более всего сталкивались с сопротивлением консервативного фанатичного духовенства, пресекавшего новшества, прогресс, современность, подвергались их давлению.

Заведующий отделом компаративистики и художественного перевода Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, доктор филологических наук, профессор Шафаг Алибейли начала свой доклад под названием «Влияние периода ханств на политическую историю Азербайджана» с того, что поделилась своими мыслями об исключительном значении первоисточников в изучении истории, отметила, что есть эпосы, четверостишия, песни, другие художественные образцы и музыкальные произведения, исследования, нарушающие тишину времени, заставляющие его говорить. Время от времени в них иногда вносятся определенные дополнения, бывают сокращения, а иногда они подвергаются определенным искажениям, даже могут измениться их адреса. Однако существуют документы, касающиеся этого безмолвного времени, которые никто не имеет права исказить или изменить. Зачастую эти документы, оставшиеся иногда сокрытыми, незамеченными, отражающие исторические истины, при обнаружении могут многое сказать об определенном отрезке времени, историческом периоде. Подобные незабытые документы, которых не смогло исказить время, а также их объективная оценка отражены в книге Рамиза Мехтиева «Политическое наследие периода ханств нашей истории в свете документов». В этой книге, представленной на нашем родном языке, приводятся 22 новых, неизвестных до сих пор нашей историографии историко-политипических документа, связанных с противоречивыми, спорными моментами истории Азербайджана.

К этим документам в основном относятся политико-исторические источники, связанные с Гаджаром и военным командованием России в период русско-иранских войн. Представленные исторические документы, вновь освещая политическую панораму периода ханств, создают прочную основу для более глубокого анализа того периода и нового к нему подхода, опирающуюся на научные источники, архивные документы, неопровержимые факты.

Было отмечено, что благодаря этому труду Рамиза Мехтиева читатель впервые получает возможность взглянуть на период ханств Азербайджана в новой плоскости. Кроме того, в книге представлено объективное отношение к ряду исторических моментов, которые по сей день оставались закрытыми, также представлены подробные сведения, связанные с оккупацией ханств Северного Азербайджана со стороны царской России, Гюлистанским и Тюркменчайским договорами, а также плачевными последствиями политических ошибок периода ханств. Автор приходит к выводу, что конец всех азербайджанских ханов, которые во имя власти и престола согласились на союзничество с царским режимом, был закономерно трагическим. Развивая свою мысль, автор напоминает об убийстве Ибрагим хана и его семьи, изгнании из Азербайджана Селим хана, Мустафы хана, приглашает читателя задуматься над этим.

Докладчик, являющийся специалистом персидского языка, отметил, что сравнил оригиналы и переводы документов с персидского, опубликованные в книге, подчеркнул, что именно столь точный перевод этих исторических источников и комментарий к ним, принесут пользу нашей науке, порекомендовал ученым-историкам использовать это в качестве образца и модели. Было отмечено, что в представлении писем, являющихся ценными историческими и политическими документами, наряду с хронологической последовательностью ощущается также художественный, логический подход, что говорит о сильном логико-философском мастерстве обобщения автора, плавности его индивидуального стиля, а также точности и простоте в выборе изобразительных средств, которые способствуют читабельности труда. Подробные исследования периода ханств, интересные обобщения, выводы, точный политический анализ создают для тех, кто интересуется данной темой, новую научную почву, основывающуюся на неопровержимых исторических фактах. Было подчеркнуто, что имеющая большое значение для развития национального общественного сознания новая книга академика Рамиза Мехтиева, который своим глубоким анализом вносит ясность в некоторые спорные страницы нашей истории, является ценным историко-научным источником не только для ученых-историков, но и для философов, литературоведов, культуроведов и, в целом, для каждого азербайджанца. Каждый, кто обращается к этому фундаментальному труду, получает возможность достоверно изучить наше историческое наследие вместе с ее неудачами и победами. Книга открывает дорогу к проведению новых исследований, написанию исторических романов, сценариев к фильмам.

Подытоживая свои мнения, профессор Ш.Алибейли отметила, что следующие мысли академика Рамиза Мехтиева можно считать лейтмотивом книги: «История, если не извлечь из нее необходимые уроки, повторяется еще более беспощадно». Уверены, что наш народ больше не столкнется с подобной беспощадностью.

Выступивший на научной сессии с докладом на тему «Новая необходимость чтения исторических документов в контексте национального прошлого» доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом по научному развитию и учебным проектам музея Кямиль Аллахъяров отметил, что этот труд академика Рамиза Мехтиева посвящен очень сложному, полному противоречивыми событиями, мнениями, выражающими противоположные позиции, периоду истории Азербайджана. В тот период, то есть в конце XVIII – начале XIX веков, внутренняя и внешняя политическая ситуация в Азербайджане была очень напряженная. Как отмечено в первом разделе книги, не увенчались успехом попытки сначала Шекинских, а затем и Губинских ханств соединить азербайджанские земли вокруг своих ханств, создать единое Азербайджанское государство. Этому препятствовали с одной стороны социально-экономическая отсталость страны, а с другой – внешние завоевания, походы Ирана и царской России в Азербайджан с целью захвата этих земель. Этому сильно мешало также то, что правители отдельных ханств не хотели отказываться от своих личных интересов, не шли друг другу на уступки во имя сохранения своей власти.

В подобных условиях не было единой силы, которая смогла бы противостоять захватническим планам шахского Ирана и царской России, которые положили глаз на Азербайджан. После попыток захватить Азербайджан, начавшихся еще в период Петра I и продолжившихся во время Екатерины II, в самом начале XIX столетия царская Россия готовилась к осуществлению своих планов по захвату всего Южного Кавказа. В советский период захват царской Россией Азербайджана расценивался так, будто в этом акте были свои положительные стороны. Однако, как отмечает академик Рамиз Мехтиев, в результате захвата царской Россией северной части Азербайджана, азербайджанский народ потерял свою государственную независимость.

В исследованиях академика Рамиза Мехтиева, в частности, посвященных Шаху Исмаилу, династии Сефевидов, отдельное внимание уделяется борьбе, проводимой нашими историческими личностями по созданию централизованного Азербайджанского государства. В этой книге мы также становимся свидетелями преданности академика Рамиза Мехтиева этой линии, а также его привития читателю того, что именно эта истина является самым важным моментом в развитии нашей нации. Труд и привлеченные к исследованиям источники показывают, что между азербайджанскими ханствами, образовавшимися со второй половины XVIII века, то есть, после убийства Надир шаха, не было единого экономического и политического центра, а отдельные ханства жили в замкнутых условиях. Политическая история всех ханств Азербайджана была полна беспрерывными войнами и кровавыми дворцовыми переворотами. Войны между конкурирующими друг с другом ханствами приводили к их ослабеванию, уменьшали сопротивляемость против внешних сил. В середине 80-х годов XVIII века пришедший к власти в Иране Ага Мухаммед Гаджар решил вновь соединить азербайджанские ханства. В связи с этим он направляет всем ханам Южного Кавказа указы и требует в знак повиновения отправить к нему своих сыновей в качестве заложников. Однако, большая часть азербайджанских ханов и повелитель Грузии Ираклий II отказались принять эти указы. В 1795 году Ага Мухаммед хан с большим войском направился на Южный Кавказ. После подчинения себе Талышского, Нахчыванского и Иреванского ханств, он направляется в Шушинскую крепость, а затем – Тифлис. В Грузии Гаджар после захвата Тифлиса учиняет грабеж и кровопролитие. После этого грузины, обращаясь к русским, изъявляют желание перейти под их покровительство и, таким образом, для русских войск открывается путь на Южный Кавказ. Документы, пущенные академиком Рамизом Мехтиевым в оборот в азербайджанском историковедении, охватывают именно преддверие, ход первой российско-иранской войны и послевоенный период, а также вносят ясность во многие вопросы, которые по сегодняшний день не были изучены.

Было также подчеркнуто, что текстами 22 писем и указов, размещенными в книге, в дальнейшем могут воспользоваться и другие исследователи. Одним из главных намерений академика Рамиза Мехтиева, подчеркнутых в книге, является то, чтобы эти и подобные им другие документы были изучены вновь уже с другой точки зрения и представлены толкования, отличающиеся от традиционных оценок, отвечающие национальным интересам.

Доктор исторических наук, профессор Солмаз Тохиди-Рустамова в своем докладе на тему «Мастерство видения и оценки потаенных слоев исторических истин в исследованиях академика Рамиза Мехтиева» представила детальный анализ книги, которая была с интересом встречена и обсуждена в ходе научной сессии. Она отметила, что книга начинается с исследования на тему «Период ханств и его влияние на политическую историю Азербайджана» и как видно из заголовка, эта история в первую очередь написана с позиции азербайджанской государственности, то есть, полностью на основе политической концепции. С точки зрения позиции автора, подхода и оценки исторических событий того периода, это исследование коренным образом отличается от концептуального подхода, существующего до сегодняшнего дня в азербайджанском историковедении в отношении данного периода. Не останавливаясь подробно над этим вопросом, очень кратко разъясним два важных момента. Известно, что в историковедении Азербайджана до его независимости период ханств в основном был исследован и оценен с позиций историзма и идеологического подхода.

То есть, обоснованы первичные условия оживления сил, отказывающихся от централизации в иранском государстве после смерти Надир шаха Афшара, и историко-политические и экономические предпосылки возникновения ханств. Подчеркнуто, что как общая, так и в отдельности история азербайджанских ханств характеризуется противоречивым феодальным разбродом этого периода, противостоянием и войнами за власть между ханствами. Таким образом, в целом, период ханств характеризуется началом процесса непосредственного отделения территорий Азербайджана от Ирана, заложением основы первой полунезависимости ханств, малой азербайджанской государственности, считается также, что в тот период началось формирование азербайджанского-тюркского народа. Хотя в советский период отношения властных кругов России с некоторыми ханствами в определенном смысле были освещены объективно, в целом за основу был принят тезис добровольного вхождения Азербайджана в состав России. Однако после 1990-х годов отношение к этому вопросу в трудах известных историков кардинально изменилось, был опубликован ряд источников, в том числе письма ханов представителям России, предприняты попытки объективного освещения истории этого периода с научной точки зрения, период ханств был вновь представлен как временной отрезок, приведший Азербайджан к независимой государственности. Академик Рамиз Мехтиев в своей книге выступает с несколько иной позиции в отношении этих вопросов. Эта позиция, в первую очередь, вытекает из выдвинутых в предыдущих книгах автора – трудах, посвященных Шаху Исмаилу Сефеви и Надир шаху Афшару, мыслей о применении уже в XVIII веке концепции азербайджанской государственности, и цели продолжения этой темы. Опираясь именно на эту концепцию, автор критикует азербайджанских ханов за нарушение принципа единого государства и непосредственное участие в процессах отказа от централизации, феодальные распри, войны за власть, неспособность объединения по этой причине, не предотвращение вражеской агрессии, а также позволение размещения армянского населения на землях Северного Азербайджана.

Склонность азербайджанских ханов к России, трагическая участь правителя Гянджи Джавад хана, вступившего в последний бой с русским офицером Цициановым, и Карабахского хана Ибрагимхалила, подписавшего Курекчайский договор, оценивается с той же позиции.

Кроме этих основных тем, необходимо отметить еще одну тематическую линию в авторской статье к книге. Это – освещение в азербайджанском историковедении и литературе периода Гаджаров. Выступая с вышеназванной концептуальной позиции, автор оценивает работу, проделанную в этой сфере, как в целом негативную и неудовлетворительную.

Затем с докладом на тему «Азербайджанские ханства в плоскости политической истории» выступила заведующая отделом культурного наследия и источниковедения Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, доктор филологическких наук, профессор Хатира Баширли. Она обратила отдельное внимание на то, что представленный академиком Рамизом Мехтиевым общественности этот ценный труд, без сомнения, опирающийся на политическое наследие, факты периода ханств, является наиболее ценным исследованием, созданным в последние годы.

Академик Рамиз Мехтиев рекомендует извлечь итоги из ошибок периода ханств, призывает к объективной, справедливой критике этого периода.

Азербайджанские ханы из-за предательства, ячества лишаются принципа централизации, возникшего в период Сефевидов, и еще больше укрепившегося в годы власти Надир шаха. Обладавшее высоким авторитетом государство азербайджанских тюрков, в свое время охватывавшее обширную географию благодаря военному гению и политическому таланту Сефевидских шахов, в частности Шаха Исмаила Хатаи и Надир шаха, в результате мелких феодальных разборок, вмешательства царской России расчленилось на отдельные регионы, группы, племена. Из анализа исторических сведений становится однозначно понятно, что царская Россия посредством армян, грузин, а также албанских священников в Карабахе стремилась создать христианское государство на Южном Кавказе, на землях Сефевидского государства. Напомнив еще об одном достойном внимания факте, отраженном в книге, Хатира Баширли отметила, что хотя написано много книг о корнях, ходе и последствиях процесса создания армянского государства, все еще неизвестны многочисленные важные моменты, связанные с закулисной стороной этих процессов. В нашей общественной мысли царит такой ошибочный взгляд, что создание армянского государства на азербайджанских землях – это процесс, начавшийся после второй русско-иранской войны. Однако академик Рамиз Мехтиев, изучивший исторические источники, доводит до внимания, что корни этого исторического проекта царизма берут начало с периода заката государства Сефевидов. После казни Надир шаха и возникновения ханств этот процесс получил еще более широкий размах.

Автор повествует в книге о трагической судьбе властителя Карабаха Ибрагимхалил хана, ставшего жертвой коварной политики царизма против азербайджанских ханов, с сожалением отмечает, что его современники – азербайджанские ханы не извлекли урока из этого поучительного события.

В этой книге Рамиза Мехтиева впервые представлены новые материалы о месте Гаджаров в истории азербайджанской государственности и культуры, жизни выдающихся политиков, военных, дипломатов, деятелей искусства, принадлежащих к этой династии.

В заключение научной сессии академик Рафаэль Гусейнов, подводя итоги обсуждений, остановился на одной из особенностей книги «Политическое наследие периода ханств нашей истории в свете документов» и сказал: «Одна из главных особенностей этого труда академика Рамиза Мехтиева заключается в определении новых направлений развития азербайджанского источниковедения. Автор справедливо показывает, что доведение до научной аудитории объективных, четких знаний о политических реалиях - это одна заслуга, а вторая не менее важная заслуга – это доведение тех же реалий до широких народных масс посредством создания художественных трудов, произведений искусства.

Нельзя не согласится с таким суждением академика Рамиза Мехтиева, что нередко ценные, достойные, художественные произведения быстрее доходят до общественности по сравнению с научными исследованиями, поскольку представляют интерес для каждого человека вследствие того, что обладают силой эмоционального воздействия.

По моему, это очень тонкий момент. Действительно, порой позиция некоторых людей в отношении исторических событий и личностей формируется на основе информации, представленной в художественных произведениях. Поэтому академик Рамиз Мехтиев, призывающий авторов, пишущих на исторические темы, быть более внимательными к фактам, не допускать искажений, выступает непосредственно с точки зрения национальных интересов. Приводя в пример литературные шедевры о периоде ханств нашей истории, написанные в разные годы, академик Рамиз Мехтиев напоминает о романе «В крови» Юсифа Везира Чеменземинли, трагедии «Ага Мухаммед шах Гаджар» Абдуррагим бека Ахвердиева, драме «Вагиф» Самеда Вургуна, и говорит, что эти произведения несут отпечаток времени написания.

Однако главная цель должна заключаться в том, чтобы такие произведения были неподвластны политическому влиянию и давлению времени, не искажали истину, не вводили читателей в заблуждение. Поэтому чувствуется большая потребность в создании новых художественных произведений, верно и на высоком уровне отражающих период ханств».

В заключение академик Рафаэль Гусейнов отметил, что новая книга «Политическое наследие периода ханств нашей истории в свете документов» академика Рамиза Мехтиева, имеющего большие заслуги в прогрессе современной азербайджанской государственности, внесшего бесценный вклад в развитие исторической науки, обществоведения, философской мысли в нашей стране своими фундаментальными научными изысканиями, не только является ценным трудом, но и создает почву для проведения новых интересных изысканий.

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